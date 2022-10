Mumbai Fire: अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, जान बचाने के लिए बालकनियों पर लटके लोग

Mumbai

oi-Neeraj Kumar Yadav

Mumbai Fire: गर्मी का मौसम लगभग खत्म हो गया है, लेकिन आग के हादसे कम नहीं हो रहे हैं। दशहरा के दिन दिल्ली के एक बाजार में आग लग गई थी, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। वहीं, बीते शुक्रवार को नोएडा के एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भी आग लग गई थी। इसी बीच अब मुंबई से आग हादसे की एक खबर आई है।

बताया जा रहा है कि चेंबूर के न्यू तिलक नगर इलाके में शनिवार को एक रिहायशी इमारत में भीषण आग लग गई। इस दौरान लोग अपनी जान बचाने के लिए बालकनियों पर लटके दिखे। समाचार एजेंसी की तरफ से इस हादसे का फोटो भी शेयर किया गया है, जिसमें कई लोग बालकनी पर लटके हुए दिख रहे हैं। फिलहाल हादसे की सूचना पर फायर ब्रिग्रेड की 8 गाड़ियां पहुंच गई हैं और आग को बुझाने का कार्य किया जा रहा है।

Mumbai | Fire broke out in a residential building in the New Tilak Nagar area. Fire tenders on spot.

The fire has been declared level 2. No loss of life has been reported yet: Mumbai Fire Brigade (MFB) pic.twitter.com/HBZ9uVXJpc