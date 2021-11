MSRTC हड़ताल- पीछे हटने को तैयार नहीं कर्मचारी, परिवहन मंत्री अनिल परब के घर फेंका गया काला पेंट

Mumbai

मुंबई, 23 नवंबर। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल ने अब तेजी पकड़ ली है। इस हड़ताल को कई यूनियनों का समर्थन मिल रहा है। MSRTC हड़ताल के मु्द्दे पर आज राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब के आधिकारिक आवास पर जनशक्ति संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा काला पेंट फेंका गया। इस घटना के बाद आरोपियों को अब हिरासत में ले लिया गया है।

शरद पवार ने की अनिल परब के साथ बैठक

बता दें कि राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल के मुद्दे पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार और परिवहन मंत्री अनिल परब के साथ बैठक की थी। उन्होंने राज्य सरकार के साथ एमएसआरटीसी के विलय के लिए कर्मचारियों की मांग पर चर्चा की लेकिन चार घंटे तक चली इस बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल सका।

#WATCH | Mumbai: Black oil paint thrown on the official residence of Maharashtra Transport Minister Anil Parab, by 4-5 Janshakti Sangathan workers protesting over the State Transport strike issue, who are now detained. pic.twitter.com/gF99ZZBC4q