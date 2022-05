यमुना एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 7 लोगों की हुई मौत

Mathura

oi-Rahul Goyal

मथुरा, 07 मई: इस वक्त की एक बड़ी खबर यमुना एक्सप्रेसवे से सामने आ रही है। यहां एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। जिसमें एक ही परिवार के सात लोगों की मौत हो गई, जबिक एक युवक और बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं, सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। मरने वालों में तीन महिलाए, तीन पुरुष और एक बच्चा शामिल है। बताया जा रहा है कि यह सभी लोग कार नोएडा एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे।

यह हादसा मथुरा जिले के थाना नौहझील क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस-वे के माइल स्टोन 68 पर हुआ है। प्राप्त समाचार के मुताबिक, यमुना एक्सप्रेस-वे पर हादसे का शिकार हुए सभी एक ही परिवार के थे और हरदोई के बहादुरपुर-संडीला के रहने वाले थे। पुलिस ने बताया कि गाड़ी में राजेश, लल्लू, श्रीगोपाल, संजय, निशा, छुटकी, नंदनी, 6 साल का धीरज और 3 साल का कृष भी था। बताया जा रहा है कि राजेश, श्रीगोपाल और संजय सगे भाई हैं। हालांकि अभी मृतकों और घायलों के नाम स्पष्ट नहीं हो सके हैं।

Uttar Pradesh | Seven people died & two injured after a vehicle hit their car on Yamuna Expressway near Mathura

SP (Rural), Shrish Chandra says, "Three women, three men & one child died on spot while another child & a man are hospitalised. They were going to a wedding in Noida." pic.twitter.com/G36q1tQaGc