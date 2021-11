क्यों अमिताभ बच्चन के बंगले की 'दीवार' पैदा कर सकती है कांग्रेस-शिवसेना में दरार ?

Maharashtra

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मुंबई, 30 नवंबर: कांग्रेस और शिवसेना महाराष्ट्र सरकार में एक-दूसरे की सहयोगी है। लेकिन, देश के कुछ छोटे राज्यों से भी ज्यादा बजट वाली बीएमसी पर शिवसेना अकेले काबिज है। एक साल पहले तक प्रदेश के शासन की तरह बीएमसी में भी बीजेपी-शिवसेना साथ थी। लेकिन, पिछले साल नवंबर से दोनों की राहें अलग हो चुकी हैं। लेकिन, अब बीएमसी की राजनीति के चलते शिवसेना और कांग्रेस के बीच भी खटास पैदा होने की स्थिति बन गई है। इसकी वजह है बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का मुंबई के जुहू इलाके में मौजूद बंगला- प्रतीक्षा। बीएमसी को उस इलाके में सड़क चौड़ी करने के लिए इसका कुछ हिस्सा चाहिए। आसपास के बाकी बंगलों से भी जरूरत थी और वह पूरी भी हो गई, लेकिन 'प्रतीक्षा' से जमीन मिलने का इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा। इसको लेकर कांग्रेस के नेता ही मुहिम छेड़े हुए हैं और अब यह मसला लोकायुक्त तक पहुंच चुका है; और लगता है कि शिवसेना इसे ज्यादा दिन तक टालने की स्थिति में नहीं रहेगी।

English summary

There may be a tussle between the ruling Shiv Sena and its ally Congress in BMC over the land of Amitabh Bachchan's bungalow Prateeksha in Mumbai