मुंबई के प्राइवेट अस्पतालों में कोविड बेड की क्यों है मारामारी ? इसमें एक उम्मीद भी छिपी है

Maharashtra

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मुंबई, 10 जनवरी: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक आज सुबह तक देश में ओमिक्रॉन संक्रमण के कुल मामले 4,033 हो चुके हैं और इनमें से एक-चौथाई से भी ज्यादा केस यानी 1,216 अकेले महाराष्ट्र में हैं। हालांकि मायानगरी मुंबई के लिए राहत की खबर यह है कि रविवार को यहां शनिवार के मुकाबले कोविड के मामलों में गिरावट देखी गई है। रविवार को मुंबई में कोविड के 19,474 नए केस आए और सात लोगों की मौत हुई, जबकि एक दिन पहले वहां 20,318 कोविड संक्रमण आए थे और पांच लोगों की मौत हुई थी। लेकिन, इसके बावजूद मुंबई में निजी अस्पतालों में बेड की मारामारी मची हुई है। जबकि, बीएमसी के आंकड़े बताते हैं कि शहर में बहुत बड़ी संख्या में कोविड बेड उपलब्ध हैं। तो आखिर निजी अस्पतालों में क्यों बेड नहीं मिल पा रहे हैं? आज हम इसी की पड़ताल करते हैं।

English summary

To claim medical insurance, mild patients of Covid are getting admitted in big private hospitals of Mumbai, due to which there is an outcry for beds