राज्यसभा उपचुनाव: महाराष्ट्र में कांग्रेस ने भाजपा से क्यों मांगा सहयोग ? शिवसेना-एनसीपी को लेकर आशंका समझिए

Maharashtra

मुंबई, 24 सितंबर: महाराष्ट्र में कांग्रेस के दो कदमों से महा विकास अघाड़ी सरकार के भीतर दरारें पैदा हो गई हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि कांग्रेस ने राज्यसभा उपचुनाव में अपने उम्मीदवार के समर्थन में बीजेपी से अपना प्रत्याशी हटा लेने की गुजारिश की है। सामने से तो कांग्रेस की सोच ये है कि अगर बीजेपी का उम्मीदवार मैदान से हट जाएगा तो उसकी प्रत्याशी निर्विरोध जीत सकती है। लेकिन, कांग्रेस के इस फैसले ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी को अंदर ही अंदर हिला दिया है। दोनों दलों को लगता है कि कांग्रेस ने ऐसा करके गठबंधन में आपसी भरोसे को लेकर संदेह पैदा कर दिया है। क्योंकि, उनके पास तो पर्याप्त विधायक हैं, फिर भाजपा से मदद मांगने की क्या जरूरत थी? आइए समझते हैं कि पर्याप्त विधायकों के बावजूद कांग्रेस, भाजपा से सहयोग मांगने क्यों गई है?

English summary

A rift has arisen in the MVA govt due to the meeting of two senior Congress leaders with Devendra Fadnavis on the issue of Rajya Sabha by-elections in Maharashtra