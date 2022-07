महाराष्ट्र में कब सस्ते होंगे पेट्रोल और डीजल ? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की बड़ी घोषणा

Maharashtra

मुंबई, 4 जुलाई: महाराष्ट्र में नई सरकार का विश्वास मत जीतने के बाद पेट्रोल-डीजल के दाम कम होने की संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज सदन में इस बात की ओर इशारा कर दिया है। उन्होंने जल्द ही कैबिनेट की बैठक में तेल की कीमतों से वैट घटाने का ऐलान किया है। मुंबई के लोग देश में सबसे ज्यादा महंगे पेट्रोल और डीजल खरीद रहे हैं, उनके लिए यह बहुत ही राहत वाली खबर है। वैसे विश्वास मत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री शिंदे के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने मंत्रिमंडल विस्तार की है। जिसके बाद ही कैबिनेट बैठक होने की संभावना है। इस विस्तार को लेकर भी दोनों दलों के बीच चर्चाओं का दौरा जारी है।

After winning the trust vote of the new government in Maharashtra, the possibilities of reducing the prices of petrol and diesel have increased significantly. CM Eknath Shinde has pointed this out in the House today