नारायण राणे के बयान पर बवाल: नासिक में BJP दफ्तर पर पथराव, मुंबई में भिड़े भाजपा-शिवसेना के कार्यकर्ता

Maharashtra

मुंबई, अगस्त 24। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर दिए गए नारायण राणे के बयान पर सियासी घमासान बढ़ता ही जा रहा है। मंगलवार को नासिक में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के दफ्तर पर पथराव कर दिया और नारायण राणे के खिलाफ नारेबाजी भी की। राणे के बयान के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए 4-5 शिवसैनिक नासिक में बीजेपी दफ्तर के बाहर पहुंचे और उसके बाद बड़े-बड़े पत्थरों से कार्यालय पर हमला कर दिया। इस हमले में अभी किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

राणे के घर के बाहर शिवसेना कार्यकर्ताओं की लगी भीड़

वहीं दूसरी तरफ मुंबई में बीजेपी और शिवसेना कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की घटनाएं शुरू हो गई हैं। नारायण राणे के घर के बाहर शिवसेना और बीजेपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। राणे के घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। मुंबई के अलावा अन्य जिलों में बीजेपी-शिवसेना कार्यकर्ताओं की झड़प की खबरें सामने आ रही हैं।

#WATCH | Maharashtra: A group of Shiv Sena workers pelt stones at BJP party office in Nashik & raise slogans against Union Minister Narayan Rane. The Union Minister and BJP leader had given a statement against CM Uddhav Thackeray yesterday. pic.twitter.com/Y3A3cWZbTa — ANI (@ANI) August 24, 2021

तीन थानों में नारायण राणे के खिलाफ केस दर्ज

आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को महाराष्ट्र पुलिस ने नारायण राणे के खिलाफ 3 थानों में FIR दर्ज की थी। पुणे, रायगढ़ और नासिक में नारायण राणे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस अब नारायण राणे को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि नासिक के पुलिस कमिश्नर ने तो ये आदेश भी दे दिया है कि नारायण राणे को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए।

#WATCH | Maharashtra: A clash breaks out amid Shiv Sena workers, BJP workers and Police in Mumbai as Shiv Sena workers marched towards Union Minister Narayan Rane's residence. Union Minister Narayan Rane had given a statement against CM Uddhav Thackeray yesterday. pic.twitter.com/TezjDGGqAb — ANI (@ANI) August 24, 2021

क्या है आखिर पूरा मामला

दरअसल, ये पूरा सियासी घमासान नारायण राणे के एक बयान को लेकर खड़ा हुआ है। सोमवार को उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सीएम उद्धव ठाकरे को लेकर कहा था,"...अगर मैं वहां मौजूद होता, तो एक जोरदार थप्पड़ मारता" नारायण राणे ने कहा था कि उद्धव ठाकरे अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान पीछे खड़े सहयोगी से ये पूछते हैं कि आजादी को कितने साल हो गए, अगर मैं वहां मौजूद होता तो एक जोरदार थप्पड़ मारता। नारायण राणे के इसी बयान को लेकर अब बवाल खड़ा हो गया है।

