RSS विजयादशमी उत्सव: पहली बार मुख्य अतिथि बनीं महिला संतोष यादव कौन हैं, पूछते हैं लोग-आप संघी हैं ?

Maharashtra

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नागपुर, 5 अक्टूबर: RSS Vijayadashmi utsav 2022 राष्ट्रीय स्वयं सेवक के इतिहास में आज से एक नया अध्याय शुरू हुआ है। पहली बार आरएसएस के सबसे बड़े कार्यक्रम में एक महिला को मुख्य अतिथि बनाकर सर्वोच्च स्थान दिया गया है। आरएसएस की पहली महिला मुख्य अतिथि बनने का मौका मिला है प्रसिद्ध पर्वतारोही संतोष यादव को जिनके नाम आज भी लगातार दो-दो बार एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड (महिला पर्वतारोही) है। दरअसल, संतोष यादव भारत में महिला सशक्तिकरण की स्वत: प्रतीक हैं। वह हरियाणा के ऐसे इलाके से आती हैं, जहां पहले बेटियां बोझ समझी जाती थीं। खुद संतोष यादव भी अपने माता-पिता की 6 संतानों में अकेली लड़की हैं। उन्होंने आरएसएस से अपने रिश्ते के बारे में जो खुलासा किया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

English summary

RSS Vijayadashmi utsav:Sangh made mountaineer Santosh Yadav the chief guest. She has said that people used to ask me earlier if I am a Sanghi. But today I am with you