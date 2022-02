महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख का खुलासा, परमबीर सिंह हैं मनसुख हिरेन हत्याकांड के मास्टरमाइंड

Maharashtra

मुंबई, फरवरी 02। वसूली और भ्रष्टाचार के मामले में ईडी की हिरासत में चल रहे पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख ने बुधवार को ईडी के अधिकारियों को बताया कि मनसुख हिरेन की हत्या का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, परमबीर सिंह ही एंटीलिया बम मामले के भी मास्टमाइंड हैं। देशमुख ने बताया परमबीर सिंह ने झूठी जानकारी दी और तथ्यों को भी छुपाया है।

परमबीर सिंह ने नहीं दी सही जानकारी- देशमुख

अनिल देशमुख ने ईडी को यह भी बताया कि जब परमबीर सिंह से मामले की जानकारी लेने के लिए विधान भवन और सीएम आवास पर बुलाया गया तो उन्होंने सही जानकारी नहीं दी, इसलिए सीएम और उन्होंने (देशमुख) परमबीर सिंह को पद से हटा दिया था और उन्हें डीजी होमगार्ड के रूप में प्रतिनियुक्त करने का फैसला किया था।

