ऑक्सीजन लीक: महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा- स्थिति नियंत्रण में, जल्द जाऊंगा नासिक

मुंबई, 21 अप्रैल। कोरोना वायरस के भयानक प्रकोप का सामने कर रहे महाराष्ट्र के नासिक में बुधवार को हुए एक दुखद हादसे में 22 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी। कोविड के खिलाफ लड़ाई में ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के मद्देनजर नासिक के जाकिर हुसैन हॉस्पिटल में गैस आपूर्ति के दौरान ऑक्सिजन टैंकर से ऑक्सिजन लीक होने से बड़ा हादसा हो गया। वहीं ऑक्सीजन के रिसाव को रोकने के लिए ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन इस बीच ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने से 22 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इस हादसे पर और अधिक जानकारी देते हुए महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि स्थित नियंत्रण में है।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना वायरस मामलों के बीच राज्य के अस्पतालों को ऑक्सीजन की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कोरोना के गंभीर मरीजों को तत्काल ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत है, ऐसे में बुधवार को हुई इस घटना के चलते वेंटिलेटर पर रखे गए 23 मरीजों में से 22 ने दम तोड़ दिया। स्थिति पर आगे की जानकारी देते हुए महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा, 'यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैंने नासिक नगरपालिका आयुक्त से बात की जिन्होंने मुझे सूचित किया है कि स्थिति अब नियंत्रण में है। मैं जल्द ही नासिक जाऊंगा। नासिक संरक्षक मिनिस्टर छगन भुजबल पहले ही वहां पहुंच चुके हैं।'

This is an unfortunate incident. I spoke to Nashik municipal commissioner who has informed me that the situation is under control now. I'll be going to Nashik soon. Nashik Guardian Min Chhagan Bhujbal has already gone there: Maharashtra Min Rajesh Tope

