मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का हिस्सा गिरा, 13 लोग घायल

Maharashtra

oi-Ankur Sharma

मुंबई, 17 सितंबर। एक बड़ी खबर मायानगरी से है, यहां आज सुबह तड़के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर का हिस्सा गिर गया, जिसके कारण 13 लोग घायल हो गए, जिन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ANI के मुताबिक ये हादसा आज सुबह 4:40 बजे हुआ। मौके पर इस वक्त फायरब्रिगेड के अधिकारी और पुलिस दल मौजूद हैं। मलबे में लोगों की दबने की आशंका के मद्देनजर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है । अचानक हुए हादसे से इस वक्त वहां अफरातफरी का माहौल है।

Mumbai Flyover Collapsed: Bandra Kurla में गिरा फ्लाईओवर, 13 Workers Injured | वनइंडिया हिंदी

हालांकि इस बारे में मीडिया से बात करते हुए डीसीपी मंजूनाथ सिंगे ने कहा कि बीकेसी मुख्य सड़क और सांताक्रूज-चेंबूर लिंक रोड को जोड़ने वाले निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा आज सुबह लगभग 4:30 बजे ढह गया। 13 लोगों को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोई जनहानि नहीं है और कोई व्यक्ति लापता नहीं है। स्थिति काबू में है। हम घटना के कारणों को पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

यह पढ़ें: Manoj Patil row: आयशा ने साहिल खान को कहा था-'गे', सामने आई थीं अश्लील तस्वीरें, पढ़े प्रोफाइल

दीवार गिरने से लड़के की जान चली गई

मालूम हो कि अभी पिछले दिनों भारी बारिश ने मुंबई में कहर बरपाया हुआ था। यहां के भांडुप में दीवार गिरने से लड़के की जान चली गई थी। हादसे की जानकारी देते हुए मुंबई नगर निगम ने बताया था कि भारी बारिश के चलते भांडुप में 16 वर्षीय लड़के की मौत हो गई। इसके अलावा अंधेरी इलाके में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। बारिश के कारण कई जगहों में पानी भर गया था और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया था।

#WATCH | Nine people sustained minor injuries & were taken to a nearby hospital after a portion of an under-construction flyover collapsed in Mumbai's Bandra Kurla Complex at around 4:40 am today, as per a fire brigade official present at the spot

(Latest visuals from the spot) pic.twitter.com/Ddrzw0uzT5