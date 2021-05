महाराष्ट्र: पालघर की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हर तरफ धुआं ही धुआं

Maharashtra

oi-Love Gaur

मुंबई, मई 13: महाराष्ट्र के पालघर जिले के बोईसर तारापुर एमआईडीसी क्षेत्र गुरुवार दोपहर को फैक्ट्री के बाहर रखे केमिकल टैंकर में भीषण आग गई। आग लगने की घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि वो टैंकर से फैलते हुए वहां रखे प्लास्टिक के पाइप में लग गई। हादसे की सूचना के बाद मौके पर 5 फायर टेंडर मौजूद हैं। हालांकि इस आग की घटना में अभी तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

जानकारी के मुताबिक जिस फैक्टी के बाहर यह भीषण आग लगी है, उसका नाम सिनय कंपनी बताया जा रहा है। आग की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारी धुएं का गुब्बार निकल रहा है। दमकल की गाड़ी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है।

#WATCH | Maharashtra: A massive fire breaks out in a chemical tanker kept outside Sinay Company in Boisar-Tarapur MIDC area in Palghar district and spread to plastic pipes kept there. 5 fire tenders are present at the spot. No injuries reported yet. Details awaited. pic.twitter.com/34cKfo4MvX