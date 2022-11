महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के 'इस्तीफे पर विचार' का सच क्या है ?

महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बारे में राजभवन के एक सूत्र ने कहा है कि वह उम्र और स्वास्थ्य कारणों से अपना पद छोड़ना चाहते हैं। वैसे, आधिकारिक तौर पर राजभवन ने इस्तीफे की अटकलों को खारिज किया है।

महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अपने बयानों की वजह से कई बार विवादों में आ चुके हैं। इस बार उन्होंने मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर ऐसा बयान दिया कि गैर-भाजपा दलों को एक नई ऊर्जा मिल गई। उन्होंने उनके बयान को लेकर महाराष्ट्र और केंद्र सरकार को बैकफुट पर ढकेलने की कोई कोशिश नहीं छोड़ी है। इस बीच ऐसी खबरें भी आई हैं कि राज्यपाल खुद ही इस्तीफा देने की सोच रहे हैं, जिसका राजभवन ने औपचारिक तौर पर खंडन भी कर दिया है। सवाल है कि इस तरह की अटकलें क्यों लग रही हैं ? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है?

Maharashtra Governor BS Koshyari is thinking of resigning from his post. Such information has been given by the Raj Bhavan source. The reason for this has been given as his age and health. Although this is officially being denied