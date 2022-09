विवाद के बाद आतंकी याकूब मेमन की कब्र से हटाई गई लाइटें, BJP बोली- माफी मांगें उद्धव

मुंबई। 08 सितंबर। मुंबई में आतंकवादी याकूब मेमन की कब्र पर को लेकर मचे विवाद के बाद लाइटें हटाई जा रही हैं। इसको लेकर भाजपा पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पर हमलावर हो गई है। महाराष्ट्र के भाजपा विधायक राम कदम ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इशारे पर 1993 के बॉम्बे बम धमाकों को अंजाम देने वाले आतंकवादी याकूब मेमन की कब्र को उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री होने पर मजार में बदल दी गई? साथ ही उसकी मजार पर लाइट भी लगा दी गई थी। क्या यही है मुंबई के लिए उनका प्यार, देशभक्ति? ऐसे में इस कृत्य के लिए शरद पवार, राहुल गांधी और उन्हें मुंबई की जनता से माफी मांगनी चाहिए।

Maharashtra | Lighting arrangements that were put up at the grave of 1993 Mumbai blasts convict Yakub Memon are now being removed. Latest visuals from Bada Qabrastan in Mumbai. pic.twitter.com/i3rOi2VgVl — ANI (@ANI) September 8, 2022

Grave of terrorist Yakub Memon who executed 1993 Bombay bombings at Pakistan's behest, converted into a Mazar when Uddhav Thackeray was CM. Is this his love for Mumbai, patriotism? Sharad Pawar, Rahul Gandhi & he should apologise to people of Mumbai: Maharashtra BJP MLA Ram Kadam pic.twitter.com/OfJX3lKx2a — ANI (@ANI) September 8, 2022

ANI ने जारी की फोटो

विवाद के बाद 1993 के मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन की कब्र पर लगाई गई रोशनी की व्यवस्था को अब हटा लिया गया है। मुंबई में बड़ा क़ब्रस्तान से इसकी लेटेस्ट फोटो भी आई है। जिसे समाचार एजेंसी ANI ने ट्वीट किया था। इस फोटो में कुछ पुलिस वाले हैं, जो कब्र से लाइट हटा रहे हैं।

कब्र की साज-सज्जा पर भाजपा ने खड़ा किया था सवाल

1993 में मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन की कब्र को लेकर भाजपा ने सवाल खड़ा था। भाजपा ने सवाल उठाते हुए कहा था कि आखिर सैकड़ों लोगों की जान लेने वाले की कब्र को क्यों सजाया गया। मामले में भाजपा नेता राम कदम ने आरोप लगाते हुए कहा था कि ये कब्र किसी पीरबाबा की नहीं बल्कि 93 मुंबई ब्लास्ट के गुनहगार याकूब मेमन की है। एक गुनहगार की कब्र को सफेद मार्बल लगाकर मजार बना दी गई है। इसके बाद से ही कब्र की साज-सज्जा को लेकर बवाल मचा था।

कौन है याकूब मेमन

याकूब मेमन 93 मुंबई ब्लास्ट का मुख्य दोषी है, उसे 2015 में फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद उसे 30 जुलाई 2015 को दक्षिण मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में दफनाया गया था। याकूब इकलौता दोषी था जिसे फांसी की सजा दी गई थी। ऐसे में उसकी कब्र पर मार्बल स्टोन से एलईडी बत्तियां लगाई गईं थी, जो हमेशा जलती रहती हैं। इसके अलावा 24 घंटे इसकी पहरेदारी भी होती है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सामान्यत: कब्र की खुदाई 18 महीने बाद कर दी जाती है, लेकिन याकूब की कब्र की खुदाई 5 साल बाद भी नहीं हुई। आपको बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं है, जब याकूब मेमन की कब्र को लेकर विवाद हुआ है। इससे पहले भी उसकी कब्र पर विवाद हो चुका है।

