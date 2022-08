उद्धव की सरकार गिरते ही MVA में इस मुद्दे पर ठन गई, कांग्रेस बोली- शिवसेना के साथ गठबंधन स्थायी नहीं

Maharashtra

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नाशिक, 12 अगस्त: महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरते ही महा विकास अघाड़ी में रार शुरू हो गया है। शिवसेना ने अपने एमएलसी को महाराष्ट्र विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के लिए नामांकित किया है, लेकिन कांग्रेस को यह कतई मंजूर नहीं है। पार्टी ने यहां तक कह दिया है कि शिवसेना के साथ उसका गठबंधन खास परिस्थितियों में हुआ था और यह स्थायी नहीं है। एनसीपी ने भी शिवसेना के एकतरफा फैसले पर सवाल उठा दिया है। प्रदेश कांग्रेस ने कहा है कि वह इस मसले पर बड़े नेताओं से बात करेगी।

English summary

With the fall of Uddhav Thackeray's govt in Maharashtra, a ruckus has started in the MVA. Shiv Sena has nominated its MLC for LoP in Legislative Council, which is not acceptable to Congress