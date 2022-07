महाराष्ट्र में इस पद के लिए शिवसेना-एनसीपी में ठनी! उद्धव की पार्टी ने ठोंका दावा

Maharashtra

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मुंबई, 13 जुलाई: महाराष्ट्र में सत्ता जाते ही महा विकास अघाड़ी में शामिल दलों के बीच पहले वाली ट्यूनिंग का अभाव दिखने लगा है। अभी सरकार गिरते 15 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बीच विभिन्न गंभीर मुद्दों पर तालमेल का जबर्दस्त अभाव दिख रहा है। फिलहाल सभी दल सिर्फ अपने-अपने नजरिए से सोच रहे हैं। सत्ता का जो फेविकोल एक-दूसरे को जोड़े हुआ था, उसका असर खत्म हो चुका है। ताजा मामला महाराष्ट्र विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का पद है, जिसपर एनसीपी की उम्मीदों को ठुकराते हुए उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना ने अपना दावा ठोक दिया है।

English summary

There is a lack of coordination among the parties involved in Maha Vikas Aghadi in Maharashtra. Shiv Sena has staked claim for the post of Leader of Opposition in the Legislative Council