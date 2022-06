Madhya Pradesh

सागर, 25 जून। त्र‍िस्‍तरीय पंचायत चुनाव में मह‍िलाएं जहां बढ-बढ कर भागीदारी न‍िभा रही हैं और कुल पदों के आधे से ज्‍यादा पदों पर चुनाव लड रही हैं तो कहीं पूरी की पूरी पंचायत ही मह‍िला बाहुल्‍य और न‍िर्व‍िरोध बन गई हैं। इधर मतदान के द‍िन पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की ह‍िस्‍सेदारी कम नजर आ रही है। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक मतदान के दौरान मह‍िला मतदाताओं की हिस्‍सेदारी करीब 16 फीसदी कम थी। हालांकि अभी मतदान के ल‍िए 3 घंटों का समय बाकी है।

बुंदेलखंड के सागर ज‍िले के सागर, रहली और केसली ब्‍लॉक में त्रिस्‍तरीय पंचायत चुनाव का मतदान चल रहा है। मतदान के ल‍िए मतदाताओं में खासा उत्‍साह नजर आ रहा है। मतदान को लेकर जो आंकडे सामने आ रहे हैं, उनमें अभी तक पुरुष मतदाताओं की अपेक्षा मह‍िलाओं के मतदान का प्रत‍िशत कम है। पुरुषों की अपेक्षा मह‍िलाओं का 16 फीसदी मतदान कम हुआ है। हालांक‍ि दोपहर 3 बजे तक मतदान होना है, उम्‍मीद है दोपहर में मह‍िला मतदाताओं के वोट‍िंग का आंकडा बढेगा।

रहली, सागर, केसली में अभी तक मतदान की स्‍थ‍ित‍ि



कुल मतदाता- 3 लाख 72 हजार 969

- पुरुष: 1 लाख 97 हजार 328

- मह‍िला: 1 लाख 75 हजार 632

मतदान के आंकडे:

- पुरुष: 65 हजार 748

- मह‍िला: 49 हजार 697

मतदान का प्रत‍िशत:

- पुरुष: 33.32 प्रत‍िशत

- मह‍िला: 28.30 प्रत‍िशत

English summary

In the three-tier panchayat elections, where women are participating in large numbers and more than half of the total posts are contesting, then the entire panchayat has become female dominated and uncontested, on the day of polling, there is a higher number of women than men. The stake appears to be low.