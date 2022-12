नौगांव सबसे ठंडा शहर, पारा 6 डिसे, शाम के बाद चल रही चुभने वाली बर्फीली हवाएं

पहाड़ों की रानी पचमढ़ी को पीछे छोड़ते हुए बुंदेलखंड का नौगांव इलाका मध्यप्रदेश का सबसे ठंडा शहर बना हुआ है। दो दिन से यहां कड़ाके की ठंड जारी है। पारा 6 डिग्री पर पहुंच गया है।

MP Weather Update देश में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद मप्र के मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ ही है। बुंदेलखंड के नौगांव सहित पचमढ़ी, रायसेन, ग्वालियर सहित कुछ शहरों में पारा 6 से 7 डिग्री के आसपास बना हुआ है। नौगांव सबसे ठंडे शहर के रुप में दो दिन से उपस्थित दर्ज करा रहा है। यहां रात का न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री दर्ज किया गया है। यह प्रदेश में सबसे कम है।

बुंदेलखंड, बघेलखंड, चंबल और महाकौशल क्षेत्र के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड का दौर शुरु हो गया है। दिसंबर महीने में यहां हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ती है। मैदानी इलाके होने के बावजूद यहां पारा तेजी से लुढ़कर 2 से 5 डिग्री पर पहुंच जाता है। फिलहाल दिसंबर महीने के पहले और दूसरे दिन बुंदेलखंड के नौगांव में पारा 6.3 और 6.4 डिग्री रहा। यह प्रदेश के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में सबसे कम है। सबसे ठंडे कहलाने वाले पचमढ़ी हिल स्टेशन पर 7.6 डिसे पारा दर्ज किया गया। वहीं रायसेन 7 डिसे, ग्वलियर 7.8 डिग्री सेल्सिय पारा दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में पारा की चाल और नीचे जाएगी। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर दो से तीन ​दिन में मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा। उत्तरी हवाएं मध्यभारत को खूब ठिठुराएंगी।

Naugaon area of ​​Bundelkhand remains the coldest city in Madhya Pradesh, leaving behind Pachmarhi, the queen of mountains. The cold is continuing here for two days. The mercury has reached 6 degrees.