सागर, 25 जून। मप्र में त्रिस्‍तरीय पंचायत चुनाव के दौरान सागर में मतदाताओं में खासा उत्‍साह देखने को म‍िल रहा है। ठेड देहाती और अंदूरुनी इलाकों में बने मतदान कंद्रों पर सुबह पौने सात बजे से मतदाता लाइन में खडे होकर वोट डाल रहे हैं। सुबह 7 बजे से शुरू हुए मतदान में महज दो घंटे में करीब 12 फीसदी मतदान संपन्‍न हो गया था। हालांकि कुछ केंद्रों पर मतदान कम हुआ तो सागर और रहली में बने कुछ मतदान केंद्रों पर 14 फीसदी तक मतदान संपन्‍न हुआ।

Voting begins at 687 polling stations in Sagar, Rahli and Kesli development blocks for three-tier panchayat elections in Sagar district. By around 9 am, more than 12 per cent voting had taken place.