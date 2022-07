Madhya Pradesh

सागर, 04 जुलाई। मानसून में जंगल के राजा भी आलस की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। कभी पन्‍ना टाइगर र‍िजर्व में वे आराम फरमाते तो कभी दमोह-पन्‍ना मार्ग पर पीटीआर के अंदर पत्‍थर की बाउंड्री पर बैठकर राहगीरों को फोटो सेशन कराते द‍िख रहे हैं। नौरादेही में भी मस्‍ती के आलम में टाइगर के दीदार हुए हैं।

In monsoon, the king of the jungle is also seen in a state of laziness. Sometimes he takes rest in the Panna Tiger Reserve and sometimes he is seen sitting on the stone boundary inside the PTR on Damoh-Panna road giving photo sessions to the passers-by. In Nauradehi too, Tiger has been seen in the mood of fun.