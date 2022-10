Uma Bharti की दहशत, काफिला पहुंचने से पहले शराब दुकानों में ताले डालकर दुकानदार गायब

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

BJP की फायरब्रांड लीडर Uma Bharti के शराब आंदोलन की दहशत अब शराब ठेेकेदारों में घर कर रही है। बीते रोज शाम को इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखने में आया, जब उमाभारती सागर के बंडा से निकल रही थीं, उसके पहले ही इस रास्ते में पड़ने वाली शराब दुकान ठेकेदार अपनी दुकानों में ताले डालकर मौके से गायब हो गए। उमा काफी देर तक यहां रुकी रहीं और आगे निकल गईं, उसके बाद भी करीब घंटे भर तक दुकानों में ताले पड़े रहे।

बंडा में काफी देर रुकी थीं उमा भारती

मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अल्प प्रवास पर सागर पहुंची, जहां शराब दुकानदारों में उनकी दहशत देखने को मिली। उमा भारती के आने की खबर सुनकर शराब कारोबारियों ने अपनी दुकानें बंद करवा दी। उमा भारती के काफिले के निकल जाने के बाद ही ये दुकानें खोली गई। इसके वीडियो भी सामने आये है।

MP के मंत्री ने आचार्य विद्यासागर को बताया दुर्लभ संत, कहा भारत रत्न की उपाधि मिलना चाहिए

सागर से छतरपुर जा रही थीं, उमा भारती, बंडा में कुछ समय रुकी थीं

English summary

Uma Bharti has become the only leader in BJP, whose liquor shopkeepers and contractors of the state have become panic. Last day, Uma Bharti's convoy was to leave from Sagar's Banda, before that the liquor contractors disappeared after locking their shop.