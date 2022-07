Madhya Pradesh

सागर, 27 जुलाई। भाजपा के प‍ितृ पुरुष और पूर्व प्रधानमंत्री अटल ब‍िहारी की प्रदेश की सबसे ऊंची प्रत‍िमा सागर में स्‍थाप‍ित हो रही है। सागर में लाखा बंजारा और अटल ब‍िहारी बाजपेयी की प्रत‍िमा ग्‍वाल‍ियर में तैयार हो रही हैं। लाखा बंजारा की झील के अंदर तो अटल की प्रत‍िमा झील के क‍िनारे अटल पार्क में स्‍थाप‍ित होगी। सबसे खास बात है लाखा बंजारा से ऊंचा अटल का कद होगा।

प्रदेश की सबसे ऊंची 'अटल' प्रत‍िमा

केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत सागर में तैयार हुए पार्क को पूर्व प्रधानमंत्री अटल ब‍िहारी बाजपेयी के नाम पर समर्प‍ित किया गया है। इसमें उनकी मेटल की प्रत‍िमा स्‍थाप‍ित की जा रही है। करीब 30 फीट ऊंची प्रत‍िमा ग्‍वाल‍ियर में तैयार हो रही है। आगामी 16 अगस्‍त को उनकी पुण्‍यत‍िथ‍ि तक प्रत‍िमा को पार्क में झील क‍िनारे स्‍थाप‍ित करने की योजना है। उल्‍लेखनीय है कि प्रदेश में उनकी यह सबसे ऊंची प्रत‍िमा होगी।

सागर की ऐत‍िहास‍िक लाखा बंजारा झील को आकार देने वाले लख्‍खी शाह की 21 फीट ऊंची मेटल की प्रत‍िमा और अटल पार्क में अटल ब‍िहारी बाजपेयी की 30 फीट ऊंची प्रत‍िमा स्‍थापित होगी। स्‍मार्ट स‍िटी और नगर न‍िगम का प्रयास है कि इन दोनों स्‍थानों को नई पहचान म‍िलेगी।

66 लाख में अटल, 44 लाख में बंजारा प्रत‍िमा

ग्‍वाल‍ियर में आर्क‍िटेक्‍चर ब्रोंज से तैयार हो रही स्‍व. अटल ब‍िहारी बाजपेयी और लाखा बंजारा की प्रत‍िमा अलग-अलग ऊंचाई की हैं। लाखा बंजारा की 21 फीट ऊंची प्रत‍िमा करीब 44 लाख रुपए की लागत तो अटलजी की प्रत‍िमा तीस फीट की प्रत‍िमा करीब 66 लाख की लागत से बनाई जा रही है। आगामी महीने में दोनों प्रत‍िमाएं सागर पहुंच जाएंगी।

