Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 25 जुलाई। आसमान से झमाझम बार‍िश के दौर में सागर ज‍िले के बंडा इलाके में एक हैंडपंप पानी की जगह आग उगल रहा है। यह हैंडपंप काफी समय से बंद पडा था। लोगों को गैस की बदबू आई तो हैंडपंप के ऊपर तीली जलाकर लगाई तो हैंडपंप से आग की लपटे भभक पडी। यहां बीते 24 घंटे से इस हैंडपंप से लगातार लपटें उठ रही हैं।

MP: भरी बरसात में आग उगल रहा हैंडपंप, 24 घंटे से भभक रही लपटें

मप्र में सागर ज‍िले के बंडा ब्‍लॉक के पास स्‍थ‍ित उल्‍दन गांव में एक हैंडपंप काफी समय से बंद पडा है। खाली पडे बोर से बीते रोज आसपास मौजूद कुछ लोगों को गैस की तेज बदबू आई तो हैंडपंप के पास जाकर देखा था। युवाओं ने उत्‍सुकता वश हैंडपंप के ऊपर जलती तीली फैंकी तो उसके मुहाने पर आग की लपटें भभक पडी। इसके बाद आसपास के इलाके में खबर फैली तो हैंडपंप को देखने भीड जुट गई। कोई हादसा न हो इस कारण जागरुक लोगों ने भीड को हैंडपंप से दूर किया। बीते 24 घंटे से हैंडपंप के मुहाने पर आग की लपटें उठ रही हैं।



बंडा और राहतगढ में दर्जनों घटनाएं सामने आ चुकी हैं

ज‍िले के बंडा और राहतगढ इलाके में बीते दो दशकों से हैंडपंप के गड्डों से गैस न‍िकलने और आग लपटे उठनें की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। राहतगढ में सागर-भोपाल चौराहे पर पूर्व में एक हैंडपंप गैस न‍िकलने की घटना के बाद एक ढाबे के संचालक ने बाकायदा पाइप लाइन डालकर भट्टी में कनेक्‍शन लगा रखा था।

कार्बन और पानी के संपर्क से मीथेन गैस बनती है

हैंडपंप से ज्‍वलनशील गैस न‍िकलने के मामले में जानकारों का कहना है कि बार‍िश के मौसम में इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। जमीन के नीचे व‍िंध्‍यन शैल होते हैं, इनमें कार्बन के कणों की अध‍िकता होती है, जो पानी के संपर्क में आने से मीथेन गेस में बदल जाते हैं। यही गैस बोर‍िंग के गड्डों से ऊपर आने लगती है। बार‍िश के बाद गैस का र‍िसाव बंद हो जाता है।

English summary

During the rainy season, a hand pump in Banda area of ​​Sagar district is spewing fire instead of water. This hand pump was closed for a long time. When people smelled the gas, then lit a match on the hand pump and then the hand pump ignited the flames. The flames are continuously rising from this hand pump for the last 24 hours.