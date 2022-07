Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 14 जुलाई। लेह-लद्दाख दुन‍िया की उन चुन‍िंदा खूबसूरत और दुर्गम जगहों में शुमार है, जहां इंसान बार-बार जाना और रहना चाहता है। दुन‍िया की सबसे ऊंची सड़क भी यहीं पर है। सागर के संकल्‍प बेलापुरकर ने इंटरनेट की दुन‍िया पर धरती का स्‍वर्ग खंगाला था। स्‍वर्ग के साक्षात्‍कार करने और नजदीक से न‍िहारने के जुनून ने उन्‍हें लद्दाख में बनी दुन‍िया की सबसे ऊंची सड़क उमल‍िंग ला दर्रा तक पहुंचा द‍िया। संकल्‍प यू-ट्यूबर्स हैं, उन्‍होंने अपना यू-ट्यूब संकल्‍प ब्‍लॉग्‍स नाम से बना रखा है। सफर के दौरान हेलमेट में लगे कैमरे से वे लाइव नजारों का दीदार कराते रहे।

English summary

Leh-Ladakh is one of those selected beautiful and inaccessible places in the world, where humans want to visit and stay again and again. The world's highest road is also here. Sagar's resolve Belapurkar had explored the heaven on earth on the world of internet. The passion to see the heavens and to see them up close led them to reach Umling La Pass, the world's highest road in Ladakh.