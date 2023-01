Smart City Sagar: सीईओ/आयुक्त बंगले में बाढ़ जैसे हालात, सड़क ऐसे धंसी मानो भूकंप आया हो!

सिविल लाइन इलाके में नगर निगम आयुक्त सह स्मार्ट सिटी सीईओ के बंगले सामने बुधवार रात सड़क के नीचे पानी के फव्वारे फूट पड़े, पानी का सैलाब आयुक्त बंगले में घुसने लगा। बाढ़ जैसे हालत बन गए और सड़क भी धंस गई।

Smart City Sagar : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दो महीने पहले सागर में ​स्मार्ट सिटी द्वारा करोड़ों की लागत से बनाई गई जिस सड़क का लोकार्पण किया था, वह धंस गई। जमीन में करीब 20 फीट चौड़ा और गहरा गड्ढा बन गया। इसके पहले सड़क के नीचे से पानी का सैलाब बहकर नगर निगम आयुक्त सह स्मार्ट सिटी सीईओ चंद्रशेखर शुक्ला के बंगले के अंदर घुसने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। बुधवार को जरा सी बारिश ने स्मार्ट सिटी के घटिया काम की पोल खोलकर रख दी।

बुधवार को मौसम में बदलाव और देर शाम करीब आधे घंटे की जोरदार बारिश के बाद सिविल लाइन इलाके में नगर निगम आयुक्त चंद्रशेखर शुक्ला जो स्मार्ट सिटी के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर सह सीईओ भी हैं, उनके बंगले के सामने सड़क के नीचे सीवर के चैंबर उबल पड़े। सड़क के किनारे से पानी का सैलाब निकलकर सीधे आयुक्त बंगले के गेट के अंदर जाने लगा। पानी भरने से उनके बंगले में बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे थे। रात करीब 11 बजे यहां अचानक सड़क जमीन के अंदर धंस गई और बीच सड़क पर 20 फीट से अधिक चौड़ा गड्ढा बन गया। वाहनों को हादसो से बचाने के लिए जागरुक लोगों ने गड्ढे के चारों तरफ पत्थर रख दिए थे, ताकि को वाहन गड्ढे में न ​गिर जाए।

आनन-फानन में घटिया निर्माण कार्यों की अब खुल रही पोल

स्मार्ट सिटी ने करोड़ों का बजट कर सागर शहर में स्मार्ट रोड निर्माण किए हैं। इनको आनन-फानन में तैयार करने, जल्द से जल्द सीएम से लोकार्पण कराने की जल्दबाजी के चलते अधिकारियों ने आंखे मूंद ली और इंजीनियरों ने शहर को ठेकेदारों के भरोसे छोड़ दिया। 26 नवंबर को सीएम शिवराज सिंह चौहान सागर गौरव दिवस के लिए सागर आए थे। उनके लोकार्पण कराने के फेर में मानकों को दरकिनार कर, सड़क निर्माण के मापदंडों को ताक पर रखकर रातों-रात सिविल लाइन से तहसील, तिली​ चौराहे तक की सड़क निर्माण कर दिया गया। डक्ट, सीवर लाइन, निर्माण में पैरामीटर का ध्यान ही नहीं दिया गया। महज दो महीने बाद आधे घंटे की बारिश ने कलई खोल दी।

सीईओ बंगले के सामने यह हाल तो शहर में क्या होगा

बुधवार को स्मार्ट रोड के नीचे सीवर लाइन, डक्ट के चोक होने और बारिश के बाद निगम आयुक्त सह स्मार्ट सिटी सीईओ चंद्रशेखर शुक्ला के बंगले के सामने अप्रत्याशित रूप से पानी सड़क के नीचे से पानी के फव्वारे फूट पड़े। पानी सीधा आयुक्त के बंगले में घुसने लगा और बंगला परिसर, पोर्च, गार्डन में दो फीट से अधिक पानी भर गया। करीब आधे घंटे बाद यह सड़क भी जमीन में धंस गई। मानो भूकंप और बाढ़ दोनों एक साथ गए हों। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसको लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सवाल यह है कि पॉश इलाके में यह हाल हैं तो भविष्य में सागर के अन्य और घनी आबादी वाले इलाके में क्या हाल होगा?

