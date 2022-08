MP: सागर स्मार्ट सिटी कंपनी को मिला एक साल का एक्टेंशन, 2024 तक बढ़ाया कार्यकाल

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 27 अगस्त। मप्र सरकार ने सागर स्मार्ट सिटी कंपनी को साल 2024 तक का एक्टेंशन दिया है। चूंकी इनके अधीन सागर में अरबों के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट संचालित हो रहे हैं। इसलिए कंपनी को एक्टेंशन दिया गया हैं। मप्र शासन के नगरीय आवास एवं विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सागर में यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सागर के विकास के लिए कंपनी के अधीन कई काम चल रहे हैं, जो भविष्य के सागर के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे।

सरकार ने मप्र में सबसे पहले सागर स्मार्ट सिटी कंपनी को एक्टेंशन दे दिया है। इसका काम आगामी साल 2024 तक बढ़ा दिया है। नगरीय आवास एवं विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि स्मार्ट सिटी सागर का काम बढ़ाते हुए एक्सटेंशन दिया गया है। उन्होंने बताया कि एलिवेटेंड काॅरीडोर का काम अगले साल मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं लाखा बंजारा झील में काम लगभग 70 प्रतिशत किया गया है। बाकी काम लगभग दो महीने में पूरा हो जाएगा। अब सिर्फ सौंदर्यीकरण का काम ही रह गया है। इनका लोकार्पट सितंबर से फरवरी के बीच किया जाएगा।

अगले छह महीने शहर में हर महीने होगा लोकार्पण

सागर में आगामी छह महीने तक हर महीने किसी न किसी प्रोजेक्ट के पूर्ण होने के बाद लोकार्पण किया जाएगा। तालाब के कुछ कामों का सितंबर में लोकार्पण होगा। इसके अलावा सागर में बन रही चार स्मार्ट सड़कों में से किसी न किसी सड़क का लोकार्पण हर महीने किया जाएगा। स्टेडियम का सितंबर में लोकार्पण होगा। इंन्क्यूबेशन सेंटर का 15 अक्टूबर को लोकार्पण होगा। इसी प्रकार बस टर्मिनल जो भोपाल रोड़ पर बन रही है। इसका आगामी मार्च में शुभारंभ होगा। शहर में 48 वार्ड में पार्क बन रहे हैं। इसमें 22 वार्ड में पार्क तैयार हो गए हैं। इसमें कुआं, बावड़ी भी कंप्लीट हो चुके हैं।

English summary

MP government has given one year extension to Sagar Smart City Company. Its term has been extended till the year 2024. State's Urban Housing and Development Minister Bhupendra Singh has given this information to the media.