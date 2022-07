Madhya Pradesh

सागर, 11 जुलाई। अमरनाथ गुफा के पास बादलों के जलजले के बाद अब शांती है। सागर ज‍िले के करीब पांच दर्जन तीर्थयात्री वहां सुरक्ष‍ित हैं। राहत कार्य लगातार चल रहे हैं। शुक्रवार की घटना के बाद सोमवार को फ‍िर यात्रा शुरू कर दी गई है। पहले जत्‍थे में सागर के कुछ यात्री शाम‍िल हैं, ज‍िन्‍होंने शाम करीब 4 बजे बाबा बर्फानी के दर्शन क‍िए हैं। अब वे वापस लौट रहे हैं। सागर के तीर्थयात्री संजय त‍िवारी व मुकेश पटेल के अनुसार अब स्‍थ‍ित‍ि और मौसम एकदम साफ है।

सागर के तीर्थयात्री संजय त‍िवारी और मुकेश पटेल ने सोमवार शाम को बडे आराम से बाबा बर्फानी के दर्शनकर मन्‍नतें मांगी है। वे करीब दो घंटे पव‍ित्र अमरनाथ गुफा के पास रहे हैं। संजय के अनुसार भीड के कारण गुफा के आसपास के इलाके में सुरक्षाबल ने रात में रुकने की व्‍यवस्‍था को समाप्‍त कर द‍िया है। हम लोग अब नीचे उतर रहे हैं। रात में बालताल में रुकेंगे। शुक्रवार को जब यहां बादल फटने की घटना हुई थी, हम लोग करीब 20 क‍िलोमीटर नीचे शेषनाग में रुके थे। घटना के बाद दो द‍िन वहीं थे।संजय त‍िवारी के अनुसार उनके साथ सागर ज‍िले यादव कॉलोनी के करीब 25 लोग, गढाकोटा के 7 लोग, बीना व सागर के म‍िलाकर यात्रा में करीब 60 से 70 लोग होंगे, सभी सुरक्ष‍ित हैं। कुछ हमारे पीछे हैं, ज‍िन्‍हें संभवत: कल दर्शन होंगे। उन्‍होंने बताया कि यहां सुरक्षाबलों ने कमान संभाल रखी है और राहत कार्य में द‍िन-रात सेना जुटी हुई है। सोमवार को करीब 8 हजार तीर्थयात्र‍ियों ने बाबा के दर्शन क‍िए हैं।

व‍िधायक और ज‍िला प्रशासन भी लगातार संपर्क बनाए है

इधर अमरनाथ में बादल फटने की घटना के बाद विधायक शैलेंद्र जैन अपने स्‍तर पर सागर के यात्र‍ियों की च‍िंता करते हुए यात्र‍ियों के फोन पर बात कर रहे हैं। इस मामले में उन्‍होंने कलेक्‍टर दीपक आर्य व एसपी तरुण नायक से चर्चा कर जानकारी दी है।

कलेक्‍टर के सहपाठी अनंतनाग में कलेक्‍टर, लगातार चर्चा हो रही

सागर कलेक्‍टर दीपक आर्य के बैचमेड पीयूष स‍िंगला अनंतनाग में कलेक्‍टर हैं। उनकी जानकारी लेकर दीपक आर्य ने स‍िंगला बात कर सागर के यात्र‍ियों की जानकारी साझा करते हुए मदद द‍िलाई है। अनंतनाग से स‍िंगला ने सागर ज‍िले के यात्र‍ियों की जानकारी और उनकी स्‍थ‍ित‍ि और लोकेशन के बारे में सागर कलेक्‍टर को जानकारी दी है। सभी यात्री सुरक्ष‍ित हैं।

The situation is normal in Amarnath now. After the incident of cloudburst and camp flowing on Friday, the first batch has reached the holy cave on Monday. This includes Sanjay Tiwari of Sagar district, Mukesh Patel and other passengers. Sanjay Tiwari told One India that the situation in Amarnath is normal now, the weather is also clear. About 70 people from the district are involved in different batches.