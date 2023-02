भूख मिटाने शिकार पर निकला था अजगर, स्नेक कैचर ने दुम पकड़कर किया काबू

ठंड के सीजन में धूप सेंकने और शिकार की तलाश में एक अजगर गल्ला मंडी के पास एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच गया। अकील बाबा ने करीब 7 फीट से अधिक लंबे अजगर को महज 5 मिनट में रेस्क्यू कर लिया गया।

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर में गुरुवार को खुररई मार्ग पर गल्ला मंडी के पास एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम चल रहा था, इसी दौरान एक भूखा अजगर सरसराते हुए शिकार की तलाश में मजदूरों के नजदीक पहुंच गया। अजगर को देख कर मौके पर दहशत फैल गई। मजदूरों ने काम बंद कर दौड़ लगा दी थी। बाद में सांप पकड़ने में माहिर अकील बाबा को बुलाया गया, उन्होंने अजगर की दुम पकड़कर उसे काबू में किया।

अजगर का था आतंक, चट्टानों के बीच से दुम खींचकर निकाला

जानकारी अनुसार गल्लामंडी इलाके में एक कॉलोनी की साइड पर काम चल रहा था। दोपहर में आसपास खुला इलाका है। पास ही नाले के पास से एक अजगर​ निर्माणाधीन साइड पर आ गया। अजगर को देखकर साइट पर काम कर रहे मजदूरों में भगदड़ मच गई। ठेकेदार ने स्नेक केचर अकील बाबा को फोन पर सूचना दी थी। जब अकील मौके पर पहुंचे तब तक अजगर पास ही एक गड्ढे की तरफ सरक रहा था। अकील ने उसकी पूछ पकड़कर उसे खींचा तो वह अंदर एक चट्टान से जा लिपटा, बड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर खींच पाए।

धूप सेंकने व शिकार के लिए बाहर निकलते हैं

स्नेक कैचर अकील बाबा ने बताया कि अजगर 6 से 7 फीट लंबा है। यह काफी फुर्तीला है। संभव है कि ठंड में वह धूप सेंकने या फिर शिकार की तलाश में बिल से बाहर निकला हो। वैसे अजगर चट्टानों के नीचे दुबककर रहते हैं। यह जहरीला नहीं होता, लेकिन कुंडली में लपेटकर शिकार का दम घोंट देता है। इसके दांत भी काफी तेज होते हैं। फिलहाल पकड़े गए अजगर को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया है।

In the cold season, a python reached a construction site near Galla Mandi in search of sunbath and prey. Akil Baba rescued a python more than 7 feet long in just 5 minutes.