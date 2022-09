Sagar: शिलांग से आकर सागर में सेक्स रैकेट का हिस्सा बनी युवतियां, दो जगह छापामारी

Madhya Pradesh

सागर, 12 सितंबर। मप्र के सागर में मेघालय के शिलांग तक से आकर लड़किया देहव्यापार कर रही हैं। मकरोनिया पुलिस ने सोमवार को दीनदयाल नगर और बड़तूमा इलाके में रेड मारकर सेक्स रैकेड का भंडाफोड़ किया है। पुलिस की रेड में दीनदयाल नगर से दो युवतियां शिलांग मेघालय की निकली हैं। इनके अलावा 4 और लड़किया गिरफ्त में आई हैं, इनमें गढ़कोटा निवासी युवती भी शामिल हैं।

जानकारी अनुसार मकरोनिया पुलिस ने महिला थाना पुलिस के सहयोग से दीनदयाल नगर में कार्रवाई करते हुए सेक्स रैकेट को पकड़ा है। पुलिस ने दीनदयाल नगर में केंद्रीय विद्यालय के पास कार्रवाई करते हुए मौके से 6 लड़कियाें व दो लड़कों को पकड़ा। मकरोनिया थाना प्रभारी एमके जगेत ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय के पास सेक्स रेकैट संचालित होने की सूचना मिली थी। मामले में तत्काल ही महिला थाना प्रभारी रीता सिंह को सूचना दी गई। महिला पुलिस के साथ दीनदयाल नगर कालोनी के अलावा बड़तूमा में छापा मारा। वहां से छह लड़कियां व दो लड़कों को पकड़ा है। इनमें से दो लड़कियां शिलांग की निवासी हैं। एक लड़की गढ़ाकोटा की रहने वाली हैं। शेष लड़कियां सागर निवासी हैं। वहीं पकड़े गए दोनों लड़के सागर के रहने वाले हैं। गौरतलब है कि इससे पहले मकरोनिया में बंडा रोड पर संचालित एक होटल में भी कार्रवाई की गई थी। जहां से सेक्स रैकेट पकड़ा गया था।

केंद्रीय विद्यालय के सामने चल रहा था सेक्स रैकेट

दीनदयाल नगर के आगे स्थित केंद्रीय विद्यालय के सामने वाले हिस्से में ये लड़कियां काफी लम्बे समय से देह व्यापार कर रही थीं। पूर्व में भी इस इलाके में पुलिस रेड डालकर युवतियों को गिरफ्तार किया चुका है। यह इलाका काफी लंबे समय से सेक्स रैकेट के लिए बदनाम होता जा रहा है। महिला थाना प्रभारी रीता सिंह का कहना है कि जहां से भी सूचना मिलती है, हम कार्रवाई करते हैं। पूर्व में सूचना के आधार पर कार्रवाई की जा चुकी है।

