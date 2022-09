Sagar: भाजपा का मिशन 'खुरई' निर्विरोधः नपा चुनाव में कांग्रेस गायब, केवल 4 बसपा प्रत्याशियों ने फाॅर्म भरा

Madhya Pradesh

सागर, 12 सितंबर। मप्र के सागर जिले में दो नगर पालिका व एक नगर परिषद के लिए चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें खुरई और गढ़ाकोटा नगर पालिका चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ये दोनों नगर पालिका प्रदेश के दिग्गज मंत्री भूपेंद्र सिंह व गोपाल भार्गव की विधानसभा क्षेत्र की हैं। निकाय चुनाव 2022 के मुख्य दौर में खुरई विधानसभा के अधीन बरोदिया, बांदरी को पूर्ण रुप से निर्विरोध चुनाव कराया गया था। मालाथौन में चंद वार्ड छोड़कर पूरी नगर परिषद निर्विरोध हुई थी। इसी तरह इस दफा भी खुरई को निर्विरोध कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मौजूदा हालातों में 32 में से 28 वार्ड लगभग निर्विरोध हो सकते हैं।

सागर जिले की खुरई और गढ़ाकोटा नगर पालिका व कर्रापुर नगर परिषद में पार्षद पद के चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। खुरई और गढ़कोटा नगर पालिका क्षेत्र का सीमा विस्तार किया गया है, वहीं कर्रापुर नई नगर परिषद गठित की गई है, इस कारण इनमें मुख्य चुनाव कार्यक्रम के दौरान चुनाव आयोजित नहीं हो सके थे। अब इनका चुनाव कार्यक्रम आयोजित हो चुका है। सोमवार तक नामांकन फाॅर्म जमा करने की अंतिम तिथि है। मामले में अब तक जो समीकरण सामने आए हैं, उसमें खुरई नगर परिषद में कांग्रेस पार्टी सिरे से नदारद नजर आ रही है। 32 वार्ड तो छोड़िए 8 वार्डों में तक प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं। भाजपा व विभागीय मंत्री और खुरई से विधायक भूपेंद्र सिंह ने अघोषित रुप से खुरई नगर पालिका को भी निर्विरोध जीतने के प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं। हालांकि यहां 32 वार्डों के लिए 49 फाॅर्म खरीदे गए थे। शाम तक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अनुमान है कि भाजपा 28 वार्ड निर्विरोध करा सकती है।

भाजपा ने अधिकृत पार्षद प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी

दोपहर बाद तक पार्षद पद के लिए नामांकन फाॅर्म जमा करने का समय दिया गया था। कितने नामांकन फाॅर्म कुल जमा किए गए हैं। इसकी जानकारी प्रशासन देर शाम तक स्क्रूटनी के बाद जारी करेगा। इधर भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है। इसमें पूर्व पार्षर्दों, भाजपा के पुराने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं या उनके परिजन को टिकट दिए गए हैं। इधर कांग्रेस पार्टी की सूची तो ठीक पार्टी की तरफ से फाॅर्म लेने वालों तक का टोटा नजर आ रहा है। जबकि बहुजन समाज पार्टी ने चार वार्ड से फाॅर्म जमा कराए हैं। उम्मीद है कि कांग्रेस से कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं उतरेगा। कारण यहां कांग्रेस का झंडा बुलंद करने वाले पूर्व विधायक अरुणोदय चैबे पर आपराधिक मुकदमे कायम होने के बाद वे धरातल से गायब हैं।

Elections are being held for the Khurai Municipality of Madhya Pradesh's Urban Housing and Development Minister Bhupendra Singh. The Barodia, Bandri and Malthoun Municipal Councils have already been elected unopposed in their area. Now the BJP and the minister's camp are also planning to win Khurai Napa unopposed. In total 32 wards, not a single Congress candidate has come forward. BSP candidates have definitely submitted nominations from 4 wards.