Sagar: मंगलमूर्ति की विदाई के लिए घाट सजे, झांकियों के साथ निकलेंगे भगवान श्रीगणेश

सागर, 9 सितंबर। मंगलमूर्ति भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन शुक्रवार को किया जाएगा। 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव के बाद चल समारोह के लिए शहर सहित जिले भर में विशेष तैयारियां की गई हैं। इधर मुख्य विसर्जन स्थल लेहदरा नाका और मेहर नदी के घाट पर गजानन स्वामी कि विदाई के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। लेहदरा नाका के घाटों और फर्श को आकर्षक रंगों से सजाया गया है। दोनों तक रंगीन ध्वज लगाए गए हैं। चारों तरफ लाइटिंग की गई हैं। किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए विसर्जन स्थलों पर गोताखोरों की विशेष टीमें तैनात की गई हैं।

भगवान श्रीगणेश के चल समारोह के लिए शहर में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। जगह-जगह से निकलने वाली गणेश प्रतिमा चल समारोह के लिए पूरा रुट चार्ट तैयार किया गया है। इधर प्रत्येक प्रतिमा के साथ भव्य झाकियां तैयार की गई हैं। दोपहर से लेकर पूरी रात तक चल समारोह से शहर रोशन रहेगा। इधर विसर्जन स्थल को विशेष रुप से सजाया गया है। एक-एक सीढ़ी को सजाया गया है। फ्लेग लगाए गए हैं। मौके पर गोताखोरों की पूरी टीम तैयार रहेगी जो किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था व ट्रेफिक कंट्रोल के लिए जवानों की तैनाती की जाएगी।

सागर में बीते 10 दिनों से चल रहे गणेश उत्सव के बाद गणेश विसर्जन के लिए महापौर संगीता तिवारी, कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक तरुण नायक, नगर निगम कमिश्नर चंद्रशेखर शुक्ला, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी क्षितिज सिंघल ने भोपाल रोड स्थित लेहदरानाका बड़ी नदी विसर्जन स्थल का निरीक्षण कर एवं आवश्यक निर्देश दिए। महापौर संगीता तिवारी ने निरीक्षण के दौरान निर्देशित किया कि राजस्व अधिकारियों नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों पुलिस और को 9 सितंबर को सुबह से ही ड्यूटी पर लगा कर आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से चिकित्सा व्यवस्था के लिए एंबुलेंस, डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद रहे।

गोताखोर पूरे समय मौजूद रहेंगे, हर व्यक्ति पर नजर रखेंगे

कलेक्टर दीपक आर्य ने निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए कि विसर्जन स्थल पर सुरक्षा एवं प्रकाश की आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएं। उन्होंने कहा कि विसर्जन स्थल पर गोताखोर एवं नाव की भी व्यवस्था की रखी गई हैं। उन्होंने भोपाल रोड को एक तरफ से बंद कर बैरिकेडिंग करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक तरुण नायक ने अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 9 सितंबर को प्रातः काल से ही सुरक्षा के आवश्यक प्रबंध किए जाएंगेए जो कि गणेश विसर्जन समाप्ति तक रहेंगे। उन्होंने बताया कि भोपाल रोड पर आवागमन को सुचारु बनाए रखने के लिए लेहदरा बायपास पर यातायात पुलिस की आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें।

English summary

The idols of Mangalmurthy Lord Ganesha will be immersed on Friday. After the 10-day long Ganeshotsav, special preparations have been made across the city and the district for the ongoing celebrations. Here, special preparations have been made for the farewell of Gajanan Swami at the main immersion site, Lehdara Naka and the Ghat of Meher river.