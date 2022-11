अभिनेता आशुतोष राणा का देशी अंदाज, खटिया पर बैठ, बुंदेली में बतियाये, संस्मरण सुनाए

Madhya Pradesh

film actor ashutosh rana सागर में अलग ही अंदाज में नजर आए। कुर्ता-पायजामा, जैकेट और साफा पहने खटिया पर बैठकर संवाद किया। उन्होंने अपने छात्र जीवन से जुड़े संस्मरण सुनाए। ये यहां ठेठ बुंदेलखंडी में बात करते नजर आए। दरअसल सागर डॉ. हरीसिंह गौर विवि के संस्थापक व महान दानवीर डॉ. गौर की जयंती व सागर गौरव महोत्सव के तहत अभिनेता राणा विद्यार्थी संवाद में शिरकत करने आए थे। बता दें कि वे राणा ने सागर विवि से ही पढ़ाई की है। वे यहां के हॉस्टल में रहे हैं। उनकी दीक्षा व आध्यात्मिक गुरु भी सागर में ही मिले थे।



आशुतोष राणा ने खटिया पर बैठकर, बुंदेली अंदाज में किया संवाद

गीता एक जादुई पुस्तक, बार-बार पढ़ें, हर बार श्लोकों से नया अर्थ निकलता है

Film actor Ashutosh Rana was seen in a different style in his education place, Guru place. He was seen sitting on the cot, talking in Bundeli and narrating the memoirs of life during the student dialogue under Gaur Mahotsav.