PANNA: अब तेंदुए की मौत, शिकार की आशंका, डेढ़ महीने में दो बाघों का हो चुका शिकार

पन्ना टाइगर रिजर्व में दो बाघ, दो नीलगाय, हायना के शिकार के बाद अब पवई इलाके में एक तेंदुए का शव संदिग्ध हालत में मिला है। उसके शिकार की आशंका जताई जा रही है। सूचना के घंटों बाद टीम मौके पर पहुंच सकी थी।

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

Panna Tiger Reserve: मप्र के पन्ना टाइगर रिजर्व से सटे पवई वन परिक्षेत्र के बमुरहा में तेंदुआ की मौत का मामला सामने आया है। जिस हालत में तेंदुए का शव मिला है, उसके शिकार की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों ने जब खेत के बाद मंगलवार को तेंदुआ को देखा तो उन्होंने वन विभाग को सूचना दी थी। करीब छह घंटे बाद टीम मौके पर पहुंची। इधर पीटीआर का अमला लगातार आसपास के गांव में स्निफर डॉग स्क्वाड को लेकर दिन-रात गश्त करने का दावा कर रहा है। बता दें कि बीते डेढ़ महीने में पन्ना में दो युवा बाघ, दो नील गाय, एक हायना का शिकार करंट लगाकर और फंदा लगाकर कर लिया गया है।

टाइगर स्टेट मप्र का पन्ना टाइगर रिजर्व (Panna Tiger Reserve) वन्य प्राणियों की मौत के मामले में अब बदनाम होता जा रहा है। मंगलवार को पन्ना टाइगर रिजर्व से सटे पवई तहसील के बमुरहा गांव में जंगल से लगे खेत में एक नर तेंदुआ का शव संदिग्ध हालत में मिला है। हरबार की तरह इस बार भी ग्रामीणों ने ही वन विभाग को सूचना दी थी। हालांकि शाम होने के कारण तेंदुए के शव का पोस्टमॉर्टम नहीं कराया जा सका। बुधवार सुबह पीएम के बाद ही मौत के स्पष्ट कारणों का खुलासा हो सकेगा। प्राथमिक रूप से उसके शिकार की आशंका ही जताई जा रही है। इधर ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की लापरवाही इतनी है कि दोपहर में सूचना देने के बाद शाम को टीम मौके पर पहुंची थी। जहां तेंदुआ मृत पाया गया, उससे कुछ ही दूरी पर टाइगर रिजर्व की सीमा लगती है। मृत तेंदुआ पीटीआर के जंगल से ही बाहर आया होगा, ऐसा मानकर जांच की जा रही है।

टाइगर रिजर्व के आसपास के गांवों में लगाता गश्ती चल रही



वन विभाग जंगल में करता रहा अनुभूति,घंटों लावारिस पड़ा रहा तेंदुए का शव

पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा जारी की गई जानकारी अनुसार टाइगर रिजर्व से सटे आसपास के गांवों में पीटीआर की टीमें लगातार गश्त कर रही है। टीम को स्निफर डॉग स्क्वाड भी उपलब्ध कराया गया है। टीम यहां फंदे और करंट के तार तो नहीं बिछाए गए हैं, इसकी सघनता से जांच कर रही है। बावजूद इसके यहां पर टीम वन्य प्राणियों की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है।

'दिव्य दरबार' को नागपुर में चुनौती, बागेश्वरधाम महंत धीरेंद्र कृष्ण बोले—प्रमाण की आवश्यकता नहीं

दो युवा बाघ, दो नीलगाय, हायना का हो चुका शिकार

पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर नर्सरी इलाकों में बीते डेढ़ महीने में दो बाघ जिनमें एक क्लिच वायर के फंदे में फांसी लगकर तो दूसरे की करंट की चपेट में आकर मौत हो गई थी। इसके साथ ही करंट से एक हायना दो नीलगाय का दूसरे क्षेत्र में शिकार कर लिया गया था। बीच में एक तेंदुआ शिकारी द्वारा लगाए फंदे में फंस गया था, गांव वालों ने देख लिया और उसे बेहोश करके फंदे से आजाद कराया गया था।

English summary

After hunting two tigers, two nilgai, hyena in Panna Tiger Reserve, now a leopard's body has been found in suspicious condition in Powai area. His victim is being feared. The team was able to reach the spot hours after the information.