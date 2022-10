टाइगर की अंगड़ाई-जम्भाई कैमरे में कैद कर रहे थे, नजदीक आया तो बढ़ गईं धड़कनें

Madhya Pradesh

Panna Tiger Reserve के घने जंगल के बीच सरोवर में आराम फरमा रहे वनराज आलस की मुद्रा में नजर आए। सैलानी कैमरे में कैद करने लगे तो टाइगर उठा और अंगड़ाई-जम्हाई लेकर नजदीक आने लगा, टाइगर को नजदीक आते देख सैलानियों की धड़कने थम गई और तुरंत कार को आगे बढ़ा दिया। पीटीआर में कई दफा ऐसी अप्रत्याशित स्थिति बन जाती है कि टाइगर एकदम से गाड़ियों के आगे या पीछे आ जाते हैं। पयर्टक दिल थामकर बाघों का दीदार करते हैं। रोमांच के साथ भय भी सैलानियों के अंदर नजर आता है।



टाइगर की अंगड़ाई-जम्भाई कैमरे में कैद कर रहे थे, नजदीक आया तो बढ़ गईं धड़कनें

Panna Tiger Reserve: वनराज तफरी के मूड में थे, नहीं तो सेल्‍फी करने वाले बन जाते शिकार

Vanraj, who was resting in the lake amidst the dense forest of Panna Tiger Reserve, was seen in the posture of laziness. When the tourists started capturing in the camera, the tiger got up and started coming closer with yawning, seeing the tiger coming closer, the beating of the tourists increased and immediately pushed the car forward.