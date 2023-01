पाकिस्तानी हिन्दू बोले-हम सुरक्षित, सुखी-आनंद से हैं, हम पाक में ही रहना चाहते हैं

पाकिस्तान के कराची से पितरों का पिंडदान करने, भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने भारत आए हिन्दुओं के जत्था दमोह पहुंचा है। उन्होंने बताया कि जैसा सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाया जाता है, वैसा कराची में कुछ नहीं है, हम सुखी हैं।

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

पाकिस्तान के कराची से 45 हिन्दुओं का जत्था भारत आया

Pakistani Hindu पाकिस्तान में हिन्दुओं की हालत उतनी बद्तर नहीं है, जैसा हमें बताया जाता है। महंगाई जरूर है, लेकिन इतनी नहीं जैसे छीनाझपटी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए जाते हैं। हम वहां पर सुखी हैं। हमें अपने त्योहार मनाने की पूरी स्वतंत्रता है। हम 14 साल से भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथयात्रा निकाल रहे हैं। कभी कोई परेशानी नहीं हुई। सरकार और प्रशासन हमें सपोर्ट करता है। हम सुखी हैं। हम कहीं और जाना नहीं चाहते, हम अपने देश पाकिस्तान में खुश हैं। यह बात पाकिस्तान से भारत आए हिन्दुओं ने कही है। 45 हिन्दुओं का एक जत्था बुंदेलखंड के दमोह में आया हुआ है।

पाकिस्तान के कराची में स्थित गौड़िय वैष्णव परंपरा के मठ के प्रमुख श्रीकृष्ण किशोर दास महाराज दमोह के आनंदकंद दयायु आश्रम में रुके हुए हैं। उनके साथ 45 लोग जो हिन्दू परिवार से हैं वे भी आए हैं। ये सभी भारत में तीर्थ दर्शन, गयाजी में अपने पूर्वजों का पिंडदान करने, हरिद्वार में संक्रांति पर्व के गंगाजी स्नान और पुरी में भगवान श्रीजगन्नाथ स्वामी के दर्शन करने जा रहे हैं। यह सभी लोग दो दिन पहले मप्र के दमोह में स्थित भगवान आनंदकंद दयालु आश्रम में रुके हैं। यहां संत समागम में शामिल हुए। पाकिस्तान से आए हिन्दू श्रद्धालुओं ने यहां संतों का पूजन कर सम्मान किया।

हम पाकिस्तान में पूरी तरह सुरक्षित, सुख से हैं



पाकिस्तान के कराची स्थित गौड़िय वैष्णवमठ के वैष्णव आचार्य श्रीकृष्ण किशोरदास महाराज ने स्थानीय मीडिया से चर्चा के दौरान पूछे गए सवाल पर बताया कि पाकिस्तान में महंगाई तो है, लेकिन जैसा दुनिया को बताया जाता है, सोशल मीडिया पर जैसे छीनाछपटी के के वीडियो वायरल होते हैं, वैसा कुछ नहीं हैं। सुरक्षा को लेकर उन्होंने बताया कि वहां उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, वे लोग काफी सुखी हैं।

पितरों को मुक्ति दिलाने पाकिस्तान से भारत आए 45 हिन्दू, अब भगवान जगन्नाथ स्वामी के दर्शन करेंगे

पाकिस्तान में प्रशासन और सरकार का पूरा सपोर्ट है

धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर उनका कहना था कि हम लोगों को प्रशासन और सरकार का पूरा सपोर्ट है। मठ से हम लोग हर साल जगन्नाथ रथयात्रा निकालते हैं, सरकार यात्रा के समय रोड को बंद कर रथयात्रा के लिए रास्ता बनाती है। नवरात्र में पूजन का आयोजन होता है, एकादशी पर कार्यक्रम करते हैं, हमें वहां का प्रशासन और सरकार पूरी सुरक्षा दिए है। श्रीकृष्ण किशोरदास का कहना है कि हम अपने देश पाकिस्तान में ही रहना चाहते हैं। हम वहां पर सुखी, सुरक्षित और आनंद से हैं।

English summary

A group of Hindus who came to India from Pakistan's Karachi to perform Pind Daan of ancestors and to have darshan of Lord Jagannath have reached Damoh. He told that as confusion is spread on social media, there is nothing in Karachi, we are happy.