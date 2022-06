Madhya Pradesh

सागर, 25 जून। मप्र में नगरीय न‍िकायों में अब 21 साल का युवा भी आसंदी पर बैठ सकेगा, अर्थात नगर सरकार का मुख‍िया वह बन सकेगा। सरकार ने पाल‍िका और पर‍िषद अध्‍यक्ष के ल‍िए उम्र की सीमा घटाकर 21 साल करने का फैसला ल‍िया है। फाइल दो द‍िन से चल रही है। व‍िभाग के मंत्री भूपेंद्र स‍िंह अध्‍यादेश की फाइल पर हस्‍ताक्षर कर चुके हैं, चंद रोज में नोट‍िफ‍िकेशन जारी हो सकता है।

In the urban bodies in MP, now a 21-year-old youth will also be able to sit on the seat, that is, he will be able to become the head of the city government. The government has decided to reduce the age limit for the chairman of the municipality and council to 21 years.