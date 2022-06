Madhya Pradesh

सागर, 21 जून। मप्र में कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री रहे सुरेंद्र चौधरी की अपने गृह नगर में क‍िरक‍िरी हो गई। दरअसल इन्‍होंने पार्टी संगठन में अडकर, लडकर अपने गृहवार्ड के दो ट‍िकट कांग्रेस से कराए थे, दोनों प्रत्‍याश‍ियों ने नामांकन जमा कर द‍िए थे, लेक‍िन स्‍क्रूटनी में दोनों खार‍िज कर द‍िए गए। कांग्रेस के पास इन वार्डों में अन्‍य प्रत्‍याशी तक नहीं है। इधर सागर में पार्षदों के कुल पांच फॉर्म न‍िरस्‍त हुए हैं।

सागर ज‍िला न‍िर्वाचन कार्यालय में बीती देर रात तक महापौर और पार्षदों के नामांकन फॉर्मों की स्‍क्रूटनी अर्थात जांच पडताल चलती रही। इसमें सागर नगर न‍िगम में पांच पार्षद प्रत्‍याश‍ियों के फॉर्म में कमी के चलते उन्‍हें न‍िरस्‍त कर द‍िया गया है। वहीं महापौर के ल‍िए आए सभी 11 नामांकन फॉर्म सही पाए गए। हालांकि इसमें कांग्रेस और भाजपा महापौर प्रत्‍याश‍ियों ने दो-दो नामांकन फॉर्म जमा क‍िए थे, ज‍िनमें से एक-एक नामांकन फॉर्म उनके प्रत‍िन‍िध‍ियों को वापस कर द‍िया गया है। अब कुल 8 प्रत्‍याशी महापौर पद के ल‍िए मैदान में होंगे।

दबाव बनाकर द‍िलाए थे पूर्व मंत्री ने ट‍िकट

कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने भगवानगंज इलाके के वार्डों से दो प्रत्‍याशी ज‍िनमें वार्ड 15 से नीलू उमेश अहिरवार एवं वार्ड क्रमांक 22 से ताराबाई राय को पार्षद पद के ल‍िए ट‍िकट द‍िलाया था। कांग्रेस के चुनाव प्रभारी सुरेंद्र सुहाने ने बताया कि इन दोनों के फॉर्म में जात‍ि प्रमाण-पत्र नहीं था, ज‍िस कारण दोनों के फॉर्म न‍िरस्‍त कर द‍िए गए हैं। नीलू भगवानगंज वार्ड व नीलू रव‍िदास वार्ड से कांग्रेस की अध‍िकृत प्रत्‍याशी थीं। वहीं वार्ड 15 से ही केशर चौधरी व वार्ड 22 से शबनम बी ने भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्‍याशी के तौर पर फॉर्म जमा क‍िए थे, जबक‍ि कांग्रेस ने इनको प्रत्‍याशी घोष‍ित नहीं किया था, इनके फॉर्म भी न‍िरस्‍त हो गए हैं। इनके अलावा एक न‍िर्दलीय प्रत्‍याशी अन‍िता गुप्‍ता पत‍ि संजय गुप्‍ता वार्ड क्रमांक 34 मोहन नगर का फॉर्म भी न‍िरस्‍त किया गया है। ज‍िले से कुल 12 नामांकन खार‍िज क‍िये गए।

