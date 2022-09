पन्ना में रत्नगर्भा ने उगले चार हीरेः मिट्टी खोदते-खोदते बन गए लखपति, जंगल की पगडंडी पर मिल गया हीरा

Madhya Pradesh

सागर, 23 सितंबर। मप्र के पन्ना में गुरुवार का दिन मजदूरों के नाम रहा। यहां पन्ना-अजयगढ़ बायपास के पास जंगल में निरूपाल को पगडंडी से जाते हुए हीरा मिला तो पूरन अहिरवार को 30 साल की मेहनत के बाद हीरा मिला है। इसी प्रकार ओमप्रकाश जोगी को कृष्णकल्यानपुर पट्टी की खदान में करीब 4 कैरेट तो बृजपुर निवासी राजेन्द्र गुप्ता को 6 साथियों के साथ सिरस्वहा भरका खदान में डायमंड मिला है। ये सभी हीरे करीब 45 से 50 लाख रुपए कीमत के बताए जा रहे हैं। इन्हें हीरा कार्यालय में जमा कराया गया है।



English summary

The land of Panna once again made four laborers rich. One laborer found a shining diamond on the way to the forest, while three laborers got diamonds in different mines. All the four diamonds have been deposited in the diamond office of Panna.