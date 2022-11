MP में डॉक्टर्स का काला दिवस, मेडिकल कॉलेज जाएं जरा संभलकर, हड़ताल पर हैं डॉक्टर

Madhya Pradesh

Madhya Pradesh सरकार मंगलवार को कैबिनेट में नया बिल लाने वाली है। इसमें मप्र के सभी 13 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में राज्य प्रशासनिक सेवा के डिप्टी रैंक स्तर के अधिकारी को बैठाया जाएगा। यह नियुक्ति डीन पद पर होगी। इसके खिलाफ मप्र मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के डॉक्टर मैदान में आ गए। मंगलवार को मेडिकल कॉलेजों में काला दिवस मनाया जाएगा। हड़ताल के चलते मरीजों की मुसीबत होेने वाली है।

मप्र मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के बैनर तले सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में सभी डॉक्टर्स और क्लीनिकल व नॉन क्लीनिकल स्टाफ ने सरकार के नए बिल के खिलाफ काली पट्टी बांधकर काम कर अपना विरोध जताया। दोपहर में एमटीए जिलाध्यक्ष डॉ. सर्वेश जैन के नेतृत्व में सभा कर एमटीए स्टेट बॉडी द्वारा लिए गए निर्णय व मंगलवार को हड़ताल व काला दिवस मनाने की जानकारी दी गई। इस दौरान अस्पताल के बाहर सभी डॉक्टर्स व स्टाफ ने प्रदर्शन भी किया।

