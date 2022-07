हनुमान चालीसा मामला: छात्रों पर नहीं लगेगा जुर्माना, गृहमंत्री बोले,हिंदुस्तान में जाप नहीं होगा तो कहां होगा

Madhya Pradesh

oi-Neeraj Kumar Yadav

भोपाल, 08 जुलाई। मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (वीआईटी यूनिवर्सिटी) के सात छात्रों पर हनुमान चालीसा पढ़ने के कारण 5-5 हजार रुपए के जुर्माने मामले पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान आया है। गृहमंत्री ने कहा है कि छात्रों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। इसके लिए कॉलेज को भी सूचित कर दिया गया है। गृहमंत्री ने कहा कि अगर हिन्दुस्तान में हनुमान चालीसा का जाप नहीं होगा तो कहां होगा? ऐसे में हम इसको लेकर छात्रों को समझा सकते हैं।

No fine will be imposed, we've informed them (college). If Hanuman Chalisa is not chanted in Hindustan, there where?... We can make students understand...: MP Minister Narottam Mishra on reports of 7 students at VIT Bhopal fined Rs 5000 for chanting Hanuman Chalisa pic.twitter.com/q48GSnqEke