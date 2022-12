बैतूल: 4 दिन 55 फीट गहरे बोरवेल में संर्घष करता रहा 8 साल का तन्मय साहू, बाहर निकलते ही तोड़ा दम

मध्य प्रदेश: बैतूल जिला प्रशासन ने कहा, मंडावी गांव में 6 दिसंबर को 55 फीट गहरे बोरवेल में गिरे बच्चे तन्मय को निकाल लिया गया है। बच्चे की मृत्यु हो गई है।

Madhya Pradesh

oi-Pallavi Kumari

Madhya Pradesh Betul 8-year-old Tanmay died: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मंडावी गांव में 55 फीट गहरे बोरवेल में फंसे आठ वर्षीय तन्मय साहू की मौत हो गई है। 4 दिन यानी 84 घंटे 55 फीट गहरे बोरवेल में तन्मय जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ता रहा और जैसे ही उसको रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया, उसके घंटे भर के अंदर उसकी मौत हो गई। बैतूल जिला प्रशासन ने शनिवार सुबह पहले जानकारी दी है कि बैतूल में बोरवेल में गिरे 8 वर्षीय तन्मय साहू को बचा लिया गया है और एम्बुलेंस द्वारा बैतूल जिला अस्पताल ले जाया जा रहा है। इस सूचना के कुछ देर बाद ही बैतूल जिला प्रशासन ने बताया कि 8 वर्षीय तन्मय साहू की मौत हो गई है।

