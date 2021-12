मध्य प्रदेश: 15 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 1 साल की बच्ची, शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन

Madhya Pradesh

oi-Akarsh Shukla

भोपाल, 17 दिसंबर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में गुरुवार की दोपहर एक साल की बच्ची के करीब 15 फीट गहरे बोरवेल में गिरने से हड़कंप मच गया। बच्ची को बाहर निकालने के लिए मौके पर राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। जिला कलेक्टर संदीप जीआर ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस और जिला प्रशासन के साथ सेना के जवान मौके पर मौजूद हैं। बच्ची को सांस लेने के लिए बोरवेल में ऑक्सीजन सप्लाई दी जा रही है।

घटना छतरपुर जिला मुख्यालय से करीब 32 किलोमीटर दूर नौगांव थाना क्षेत्र के दोनी गांव की है, जहां दोपहर करीब तीन बजे ग्रामीण निवासी राकेश कुशवाहा की बच्ची दिव्यांशी अपने खेत में खेलते-खेलते पास के ही खुल एक बोरवेल में गिर गई। लुगासी चौकी प्रभारी अतुल झा के मुताबिक बच्ची बोरवेल के अंदर करीब 15 फीट की गहराई में फंसी हुई है। उन्होंने बताया कि बच्ची को बाहर निकालने के लिए सेना और स्थानीय पुलिसकर्मी राहत बचाव कार्य अभियान शुरू कर चुके हैं।

Madhya Pradesh | 1-year-old girl fell into nearly 15 feet deep borewell in Chhatarpur. Rescue operation is underway. Army personnel along with police & district administration present at the spot. Oxygen support is provided to the child: District Collector Sandeep GR pic.twitter.com/djmsRVtrxt