सागर, 29 जून। 'आभाषीय दुन‍िया' की चाबी लगभग हर व्‍यक्‍त‍ि के हाथ में मोबाइल के रुप में मौजूद है। चुनाव आए तो राजनीत‍िक दल और प्रत्‍याशी इस 'आभाषीय दुन‍िया' अर्थात सोशल मीड‍िया के प्‍लेटफॉर्म का भरपूर उपयोग कर मतदाताओं को र‍िझाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे अहम बात कभी लोकसभा और व‍िधानसभा में होने वाला हाईटेक प्रचार अब स्‍थानीय न‍िकाय चुनाव तक पहुंच चुका है।

चुनावी समर में कुछ दशक पहले तक बैलगाडी, बग्‍गी, र‍िक्‍शा, स्‍पीकर सह‍ित ढोल, झाल प्रचार का प्रमुख माध्‍यम होते थे, अब समय बदला तो लोकसभा, व‍िधानसभा से लेकर स्‍थानीय न‍िकाय चुनाव का प्रचार हाईटेक हो गया। 'आभाषीय दुन‍िया' (सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म) सबसे बडा और सशक्‍त माध्‍यम बन गए हैं। मप्र में हो रहे स्थानीय चुनाव में भी अब प्रत्याशियों के लिए यह जरूरी बन गया है। सागर ननि में महापौर पद के लिए हो रहे निर्वाचन में यूं तो कांग्रेस प्रत्याशी निधि जैन और भाजपा प्रत्याशी संगीता तिवारी रोज पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मतदाताओं से रूबरू होने जनसंपर्क कर रही हैं। इसके इतर बीते 10 द‍िन से कांग्रेस और भाजपा की आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस टीमें और आईटी सेल मतदाताओं तक प्रत्‍याशी की पहुंच बनाने में जुटे हैं।

तमाम सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म का उपयोग

सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने के लिए दोनों ही दलों के द्वारा एआई टीम बनाई गई हैं, जो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म मसलन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाटसएप, यूटूब सह‍ित फोन कॉल के माध्यम से प्रत्याशियों की बात जनता के बीच पहुंचा रहे हैं।

भाजपा प्रत्‍याशी सोशल मीड‍िया पर नहीं थीं

यहां बता दें कि भाजपा प्रत्याशी संगीता तिवारी का चुनाव के पूर्व सोशल मीडिया विशेषकर फेसबुक पर कोई एकाउंट नहीं था, लेकिन मैदान में उतरने के बाद अब उनके नाम से फेसबुक पेज संचालित हो रहा है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी न‍िध‍ि जैन पहले से ही सोशल मीडिया पर सक्रिय थीं। उनका फेसबुक पेज सहित अब ट्विटर एकाउंट भी लगातार सक्रिय है, जिस पर दिनभर में प्रत्याशी के जनसंपर्क सहित अन्य जानकारियां शेयर की जाती हैं। ऐसे ही शहर के विभिन्न वार्डों में पार्षद पद के कुछ प्रत्याशियों द्वारा भी अपने संबंधित वार्ड के व्हाटसएप ग्रुप बनाए गए हैं।

कांग्रेस में बेटी, भाजपा में भतीजे ने संभाली कमान

कांग्रेस प्रत्याशी की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता समृद्धि जैन उनके इस हाईटेक प्रचार की कमान संभाले हैं। विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों से पार्टी कार्यकर्ता अपनी बात रख रहे हैं। वहीं भाजपा सोशल मीडिया प्रकोष्ठ टीम केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा किए गए जनहितैषी कार्यों को जनता के सामने रख रही है। भाजपा प्रत्‍याशी संगीता त‍िवारी के भतीजे व फ‍िल्‍म अभ‍िनेता हाईटेक प्रचार की कमान संभाले हुए हैं।

Till a few decades ago in the election season, bullock carts, buggy, rickshaw, drums with speakers, Jhals were the main medium of campaigning, now time has changed, from Lok Sabha, Vidhan Sabha to local body elections campaigning has become hi-tech. The 'Lingual World' (Social Media Platform) has become the biggest and most powerful medium.