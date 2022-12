दिग्विजय का सवाल- आखिर मोदीजी चीन से डरते क्यों हैं, उनकी लाल आंखे अब कहां गई?

​पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सवाल करते हुए पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी चीन से इतना डरते क्यों हैं? उस समय PM मनमोहन सिंह से कहते थे चीन को लाल आंखे दिखाओं, अब उनकी लाल आंखे कहां चली गईं।

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

PM Narendra Modi आखिर चीन से इतना डरते क्यों हैं? उनकी लाल आंखे अब कहां चली गईं, जो वे मनमोहन सिंह से दिखाने को कहते थे। मोदीजी की सारी नीतियां चीन को फायदा पहुंचाने वाली हैं, उनके कार्यकाल में पहले की अपेक्षा आयात दोगुना क्यों हो गया? यह सवाल कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने पूछे हैं, वे शनिवार को सागर आए थे।



Madhya Pradesh के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा और आरएसएस न संविधान का सम्मान करते हैं और न ही तिरंगे का। ये तिरंगे से चिढ़ते हैं। खुरई विधानसभा में भारत जोड़ो यात्रा में तिरंगा लेकर निकले कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर जेल में डाल दिया गया। उन्होंने कहा कि जब नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पर राष्ट्रध्वज फहराने कार्यकर्ता जा रहे थे, उस दौरान भी उन्हें गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किए गए थे। दिग्विजय सिंह ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय चीन को लेकर नरेंद्र मोदी कहते थे, मनमोहन सिंह जी चीन को लाल आंखे दिखाइए। अब वे खुद प्रधानमंत्री हैं अब उनकी लाल आंखे कहां चलीं गईं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा मोदी चीन से डरते हैं। उनके कार्यकाल में चीन से आयात दोगुना बढ़ गया जबकि देश का माल चीन को उतनी मात्रा में निर्यात नहीं हो रहा है।

दिग्विजय सिंह ने कहा कि मेरा 50 साल का राजनीतिक कॅरियर हो गया। कांग्रेस की सरकार रही, खुद भाजपा, जनता दल की सम्मित सरकारें प्रदेश में रही हैं, लेकिन जिस तरह से भाजपा की यह प्रतिशोध की भावना से काम कहर रही है, ऐसा उदाहरण मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। मेरे सीएम रहते हुए कभी इस तरह से उदाहरण नहीं है। तिरंगा यात्रा लेकर निकलने वाले, चुनाव प्रचार करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं, जेल में डाला जा रहा है। मकान, दुकानें तक तोड़ी जा रही हैं। दिग्गी ने कहा कि हम राजनीति में हैं और हमें राजनीतिक बयान देने का अधिकारी है।

राजा पटेरिया को दी क्लीन चिट, बोले- मच्छर तक नहीं मारा होगा

कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के मोदी की हत्या के बयान और उन्हें जेल भेजने के मामले में दिग्विजय सिंह ने कहा कि राजा पटेरिया गांधीवादी व्यक्ति है। वह सालीन और स्वच्छ राजनीति करने वाले हैं। उन्होंने एक मच्छर तक नहीं मारा होगा, मोदी को मारने की बात क्या कहेंगे, उनके बयान का गलत आशय लगाकर जेल में डाला गया है। वहीं आरटीआई एक्टिविस्ट आनंद राय को रतलाम से सागर सेंट्रल जेल में​ शिफ्ट करने को लेकर बोले कि वह आदिवासियों के हित में काम कर रहे हैं, व्यापम घोटाले को उजागर करने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं, इसलिए उन्हें फर्जी मुकदमें में फंसाकर जेल में प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्हें सामान्य तौर पर जो सुविधाएं मिलना चाहिए वह भी नहीं मिल रही हैं।

दिग्विजय सिंह का आरोप, खुरई एसडीएम-एसडीओपी मंत्री के नौकर बनकर काम कर रहे

प्रदीप मिश्रा के बयान पर बोले- यह व्यासपीठ का अपमान है

सीहोर के शिवकथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि हर घर से एक बच्चा संघ व बजरंग दल में होना चाहिए के बयान पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि यदि वे व्यासपीठ पर बैठकर ऐसी बात कर रहे हैं तो यह व्यासपीठ का अपमान है। आजकल ऐसे हालात हो गए हैं, जैसे भागवत कथा के भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलने लगे हैं।

English summary

Former Chief Minister Digvijay Singh asked why Prime Minister Narendra Modi is so afraid of China? At that time Manmohan used to say to Singhji, show China the red eyes, now where have their red eyes gone.