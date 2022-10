गोमाता के गोबर से सजा दीपों का बाजार, पवित्र दीयों से रोशन होगी दीपावली

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

Deepawali 2022 के मौके पर सागर सहित बुंदेलखंड इलाके में गाय के गोबर से बने दीये बिक रहे हैं। दीये इतने कलरफुल और कलात्मक हैं कि इनके आगे चाइना से आने वाले दीपक, पश्चिम बंगाल के आधुनिक और फैंसी दीपक तक कमतर नजर आ रहे हैं। इन दीपकों को सागर की महिला स्वसहायता समूहों की महिलाओं ने तैयार किए हैं। इनके लिए विचार संस्था सामग्री उपलब्ध कराती है। तैयार दीयों को आकर्षक रुप से पैंकिंग कर इनके लिए संस्था ही बाजार उपलब्ध करा रही है। सागर की समाजसेवी विचार संस्था ने गोबर के दीपक से करीब 750 घरों की महिलाओं को रोजगार प्रदान कर उनकी दीपावली रोशन करा दी है।

PM Modi के गुजरात से लेकर ममता दीदी के बंगाल तक गरीबों का पेट भर रहा मप्र पौष्टिक गेहूं

English summary

Deepawali 2022: Artistic and attractive lamps made of cow dung made by local women are being well-liked at Deepak Bazar in Sagar. Fancy diyas coming from China and West Bengal are also seen spreading in front of them.