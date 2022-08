Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 25 अगस्त। मप्र के दमोह जिले की तेजगढ़ पुलिस चौकी में एक मगरमच्छ ने सरेंडर किया तो पुलिस दहशत में आ गई। आनन-फानन में ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ को रस्सियों से जगकड़कर गिरफ्त में लिया गया। वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग की टीम मौके पर पर पहुंची और जाल में बांधकर मगरमच्छ को सुरक्षित प्राकृतिक आवास ब्यारमा नदी पहुंचाया गया।

Damoh: मगरमच्छ का थाने में सरेंडर, पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानिए क्या है माजरा

English summary

When a crocodile surrendered at Tejgarh police post in Damoh district of MP, the police came under panic. In a hurry, with the help of the villagers, the crocodile was caught by the ropes. The forest department was informed. The forest department team reached the spot and tied in a net, the crocodile was taken to the safe natural habitat of Byrama river.