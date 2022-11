दमोह-पन्ना स्टेट हाईवे पर कार पलटी, सागर-टीकमगढ़ के दो आरक्षकों की मौत

Madhya Pradesh

दमोह-पन्ना स्टेट हाईवे पर गुुरुवार देर रात एक सड़क हादसे में पुलिस के दो आरक्षकों की सांसे थम गईं, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रुप से घायल हो गए। गाड़ी में सभी पुलिसकर्मी सवार थे। किसी केस के सिलसिले में वे दमोह-पन्ना मार्ग से जा रहे थे। दमोह के बाहरी इलाके में बोलेरो कार अनियंत्रित होकर पलट गई थी। बताया जाता है कि काफी देर मौके पर कार और घायल उसी हालत में पड़े रहे। बाद में किसी अन्य वाहन चालक ने सूचना दी तब मदद पहुंच सकी।

पुलिस से मिली जानकारी अनुसार दमोह में गुरुवार की देर रात एक सड़क हादसे में दो पुलिस कर्मियों की मौत हो गई जबकि तीन घायल हैं, मामला दमोह-पन्ना स्टेट हाइवे पर हटा के पास का है। जहां पुलिस कर्मियों को लेकर जा रही एक बुलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई और एक खेत में जा घुसीण् हटा शहर के करीब बने वीएम कॉलेज के पास ये हादसा हुआ। घटना में दो पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। जबकि घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हटा एसडीओपी वीरेंद्र बहादुर सिंह के अनुसार सड़क हादसे में दो पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई है। इसमें घायल तीन अन्य का इलाज किया जा रहा है। इसमें एक पुलिसकर्मी और दो अन्य लोग शामिल है।

जानकारी के अनुसार गुरुवार रात हटा के डेलन ढाबा से आरक्षक राजीव शुक्ला के बोलेरो वाहन से खाना खाकर वापस हटा लोट रहे थे। इसमें कुल पांच लोग हटा थाने में पदस्थ आरक्षक राजीव शुक्ला, आरक्षक नरेश अहिरवार, आरक्षक विमलेश, रिटायर्ड हवलदार शशांक गर्ग निवासी हटा और कंडक्टर राजेंद्र शुक्ला सवार थे। रास्ते में अज्ञात वाहन के कारण एक्सीडेंट होने के कारण गाड़ी रोड के किनारे नाले में उतरकर पलट गई थी। सभी को हटा सिविल अस्पताल में इलाज के बाद दमोह भेजा गया। इसमें राजीव शुक्ला और नरेश अहिरवार को जबलपुर इलाज के लिए भेजा गया। जिनकी रास्ते में ही मौत हो गई।

मृतकों में एक टीकमगढ़ व दूसरा सागर जिले का रहने वाला

आरक्षक राजीव शुक्ला निवासी ग्राम चंदेरा थाना जतारा जिला टीकमगढ़ और आरक्षक नरेश अहिरवार निवासी ग्राम पोस्ट राजा बिलहरा चौकी बिलहरा थाना सुरखी जिला सागर की मौत हुई है। घायलों में आरक्षक विमलेश की हालत गंभीर बताई जा रही है। दमोह पुलिस लाइन में होने वाली परेड को निरस्त कर दिया गया है। घटना के बाद एसपी डीआर तेनीवार, एसडीओपी हटा वीरेंद्र बहादुर सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने अस्पताल में जाकर घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी ली है।

Two police constables died in a road accident on the Damoh-Panna State Highway late Thursday night, while three others were seriously injured. All the policemen were in the car. He was going through Damoh-Panna road in connection with some case.