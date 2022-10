Crocodile Rescue : मगरमच्छ के काबू में आते ही सवारी करने लगा युवक, समझाइश पर माना

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

Crocodile Rescue एमपी के सागर जिले में सुखचैन नदी से निकलकल एक मगरमच्छ आबादी के बीच सड़क पर आ गया। दो घंटे चले रेस्क्यू के बाद जैसे ही लोगों ने मगरमच्छ को रस्सियों से जकड़ा उन्हीं में से एक युवक मगरमच्छ का जबड़ा पकड़कर सवारी करने की स्टाइल में उसकी पीठ पर जा बैठा। जब लोगों ने उसे समझाया तब वह माना। दरअसल युवक मगरमच्छ को देखकर पहले गुस्से में था, बाद में वह उसे पकड़ने वालों के साथ उसकी सवारी का आनंद लेने के लिए मदद करने पहुंच गया था। हालांकि उसके साथियों ने तत्काल उसे समझाकर मगरमच्छ को उठवाया और गाड़ी में डलवाया।

English summary

Can anyone ride a huge crocodile, no? A young man in Deori was so excited by the arrival of a crocodile on the road, that as soon as people caught hold of him and tied him with ropes, a young man named Anand grabbed his jaw and started riding on his back.