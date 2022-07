Madhya Pradesh

सागर, 27 जुलाई। मप्र के सागर में एक स्‍कूल में कोरोना वैक्‍सीनेशन में बडी चूक और गंभीर लापरववाही का मामला सामने आया है। यहां एक स्‍कूल में कोव‍िड वैक्‍सीनेशन के दौरान एक स‍िर‍िंज से 30 बच्‍चों को वैक्‍सीन लगा दी गई। मामले में जब हंगामा मचा तब मामले का खुलासा हुआ। जानकारी उजागर होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है।

सागर ज‍िला मुख्‍यालय पर स्‍थ‍ित जैन पब्‍ल‍िक स्‍कूल में स्‍कूली बच्‍चों के ल‍िए कोरोना वैक्‍सीनेशन का कैंप लगाया गया था। इसमें स्‍वास्‍थ्‍य व‍िभाग ने न‍िजी कॉलेज नर्स‍िंग कॉलेज एसवीएन में अध्‍ययनरत नर्स‍िंग छात्रों की ड्यूटी भी लगा दी थी। वैक्‍सीनेशन शुरू हुआ और छात्रों को ज‍ितेंद्र राज नाम के थर्ड ईयर के छात्र ने बच्‍चों को वैक्‍सीनेशन प्रारंभ कर द‍िया। एक के बाद एक उसने करीब 30 बच्‍चों को एक ही सीर‍िंज से कोव‍िड वैक्‍सीन लगा दी। मामले में जब एक छात्रा के प‍िता की नजर पडी तो स्‍कूल में हंगामा हो गया। घटना के बाद छात्र को मौके से गायब भी कर द‍िया गया। सूचना ज‍िला प्रशासन तक पहुंची तो हड़कंप मच गया।

जैन पब्‍ल‍िक स्‍कूल में पढने वाली छात्रा के प‍िता द‍िनेश नामदेव ने बताया कि वैक्‍सीनेशन के दौरान जब उन्‍होंने देखा तो एक ही स‍िर‍िंज से सारे बच्‍चों को वैक्‍सीन लगा रहे थे। द‍िनेश के अनुसार जो वैक्‍सीन लगा रहा था, उससे पूछा तो बताया कि एचओडी सर ने कहा है कि एक ही स‍िरिंज से सबको वैक्‍सीन लगाना है। यद‍ि बच्‍चों को कुछ होता है तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा, प्रशासन लेगा या सरकार लेगी? इतनी लापरवाही तो अंग्रेजी शासनकाल में नहीं हुई।

नर्स‍िंग छात्र बोला-एचओडी ने एक ही स‍िर‍िंज दी

एक स‍िर‍िंज से 30 बच्‍चों को कोरोना वैक्‍सीन लगाने वाले थर्ड ईयर के नर्स‍िंग छात्र ज‍ितेंद्र राज से जब मीड‍िया ने सवाल-जवाब क‍िए तो उसने साफ कहा कि उसे कॉलेज के एचओडी सर कार से लेकर गए थे, उन्‍होंने एक ही स‍िर‍िंज दी थी, इसल‍िए सभी बच्‍चों को एक ही स‍िर‍िंज से लगाई है।

न‍िलंब‍ित होंगे डीआईओ, लापरवाह पर एफआईआर

मामले में सीएमएचओ डॉ डीके गोस्‍वामी का कहना है कि लापरवाही सामने आई है। मामले में लापरवाहों पर कार्रवाई प्रस्‍ताव‍ित की जा रही है। ज‍िला प्रशासन को कार्रवाई के ल‍िए आवश्‍यक प्रक्र‍िया पूरी कर पत्र भेज द‍िया है।

